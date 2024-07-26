Olimpiyatların oynanacağı Fransa'da havalimanında bomba ihbarı yapıldı

2024 yılı Paris Olimpiyatları bu akşam başlıyor. Bu sene Fransa'da gerçekleşecek olan yaz olimpiyatlarının başlamasına kısa süre kala Fransa ile İsviçre'nin ortak kullandığı Basel-Mulhouse Havalimanı'nda bomba alarmı yapıldı.

Air France havayolu şirketinin, Paris seferini yapacak uçaklarından birinden bomba ihbarı alındığını açıklamasının ardından Fransa'da bomba ihbarı gündeme geldi.

FRANSA'DA BOMBA İHBARI MI OLDU, NEDEN?

Air France havayolu şirketi, Paris seferini yapacak olan uçaklardan bir tanesinde bomba ihbarı olduğunu açıklarken güvenlik amacıyla uçak beklemeye alınarak boşaltıldı.

Bomba alarmı sonrasında Mulhouse Havalimanı'nda bekleme olurken havalimanının boşaltıldığı bilgisi paylaşıldı.

Türkiye'nin de katıldığı olimpiyat töreni öncesinde 800 bin yolcunun mağdur olmasına sebep olan olayın nedeni de hızlı trenlere sabotaj yapıldığı ve kabloların kesilmesi oldu.

Bugün sabah saatlerinde Fransız demiryolu şirketi SNCF, 3 ayrı hatta yangın çıkarıldığını açıklamıştı.