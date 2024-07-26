Olimpiyatlara saatler kala... Fransa-İsviçre'de bomba alarmı
Düzenleyen: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın açılış gününde İsviçre sınırlarında bulunan ve Fransa ile İsviçre'nin ortak kullandığı Basel-Mulhouse Havalimanı'nda bomba alarmı yapıldı. Havaalanı polis ekiplerince boşaltıldı.
Air France havayolu şirketi, Paris seferini yapacak uçaklarından birinden bomba ihbarı alındığını açıkladı. Uçak güvenlik tedbirleri kapsamında beklemeye alınırken havalimanı bomba ihbarının ardından boşaltılarak kapatıldı.
Air France'a ait Paris seferini gerçekleştirecek uçağın bomba alarmı nedeniyle Mulhouse Havalimanı'nda beklemede olduğu aktarıldı.
Fransız polisi, Fransa ve İsviçre tarafından ortaklaşa kullanılan Basel-Mulhouse havalimanının bomba ihbarının ardından boşaltılarak kapatıldığını açıkladı.
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Düzenleyen: Türkiye Gazetesi - Dünya