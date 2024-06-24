Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Olumsuz hava koşulları sebebiyle bugün (24 Haziran) Sakarya'da denize girmek yasaklandı

Olumsuz hava koşulları sebebiyle bugün (24 Haziran) Sakarya'da denize girmek yasaklandı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yaz aylarının gelmesiyle beraber denize girmek isteyen vatandaşlar Sakarya'da denize girmek yasaklandı mı araştırıyor. Son günlerde hakim olan olumsuz hava koşulları sebebiyle denize girmenin yasaklanmasının ardından bugün yasak olup olmadığı araştırılmaya başlandı.

Karadeniz'e kıyı Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde aşırı dalga olması sebebiyle vatandaşları tehlikeden koruma amacıyla denize girmek yasaklanmıştı. 24 Haziran günü sahillere gitmek isteyenler ise neden yasak merak ediyor.

BUGÜN (24 HAZİRAN) SAKARYA'DA DENİZE GİRMEK YASAK MI?

Bugün, olumsuz hava koşulları ve denizin tehlikeli olması sebebiyle denize girmek yasaklandı. 21-23 Haziran'da başlayan yasak bugün de devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde de kaymakamlık tarafından yapılan açıklamaya göre 22-23 Haziran tarihlerinde Kerpe ve Kovanağzı dışında olan tüm plajlara yasak getirilmişti.

Olumsuz hava koşulları sebebiyle bugün (24 Haziran) Sakarya'da denize girmek yasaklandı - 1. Resim

Karasu, Kaynarca ve Kocaali ilçelerinde olumsuz hava şartları dalga ile rip akıntısı olmasından dolayı yasak 1 gün daha devam ediyorken Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Cankurtaran Grup Amirliği ekipleri sahilde bulunan vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Sakarya'nın denize kıyısı bulunan Karasu, Kaynarca ve Kocaaili ilçelerinde denize girmek yasak olurken boğulma tehlikesi geçiren Osman Yavuz yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Boğulma vakası atlattım. Girdim sırtüstü yattıktan sonra karadan uzaklaşmışım. Sırt üstü yüzmeye çalıştım ama ben yüzdükçe karadan daha çok uzaklaştığımı fark ettim. Birden kara bana uzak geldi ve kızıma bağırdım. Durumu gören cankurtaran araçla beni aldılar. Ben yoksa geri gelemeyecektim. Benim ilk defa başıma geliyor. Ben yüzme bilmeme rağmen başıma bu geldi. Çok tehlikeli bir durum insanlar denizde dalga gördüklerinde kesinlikle suya girmesinler”

 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Mısır piramitlerindeki gizem Sivas'ta da ortaya çıktı! Divriği Ulu Camii'nde dikkat çeken astronomi detaylarıYer: Küçükçekmece... Skandal görüntüler! Elinde silahla araç sürüp yoldan geçenleri korkuttu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İzmirim Kart'a gelen zam ile beraber tam biniş 17,5 TL, öğrenci ücreti 7,50 TL oldu - Haberlerİzmirim Kart'a gelen zam ile beraber tam biniş 17,5 TL, öğrenci ücreti 7,50 TL olduMüge Anlı ile Tatlı Sert'in 28 Haziran 2024'te sezon finali yapması bekleniyor - HaberlerMüge Anlı ile Tatlı Sert'in 28 Haziran 2024'te sezon finali yapması bekleniyorMarmara Denizi'nde yakalanan uçan balık, uzun süre havada kalabiliyor - HaberlerMarmara Denizi'nde yakalanan uçan balık, uzun süre havada kalabiliyorKatılım endeksine uygun olan Efor Çay halka arzı, 26 Haziran'da talep toplamaya başlayacak - HaberlerKatılım endeksine uygun olan Efor Çay halka arzı, 26 Haziran'da talep toplamaya başlayacak24 Haziran İzmir Tire'de su kesintisi 14.00'te bitecek - Haberler24 Haziran İzmir Tire'de su kesintisi 14.00'te bitecekHacca gidenler 22 Haziran-17 Temmuz aralığında yurda dönmüş olacak - HaberlerHacca gidenler 22 Haziran-17 Temmuz aralığında yurda dönmüş olacak
Sonraki Haber Yükleniyor...