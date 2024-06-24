Olumsuz hava koşulları sebebiyle bugün (24 Haziran) Sakarya'da denize girmek yasaklandı

Yaz aylarının gelmesiyle beraber denize girmek isteyen vatandaşlar Sakarya'da denize girmek yasaklandı mı araştırıyor. Son günlerde hakim olan olumsuz hava koşulları sebebiyle denize girmenin yasaklanmasının ardından bugün yasak olup olmadığı araştırılmaya başlandı.

Karadeniz'e kıyı Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde aşırı dalga olması sebebiyle vatandaşları tehlikeden koruma amacıyla denize girmek yasaklanmıştı. 24 Haziran günü sahillere gitmek isteyenler ise neden yasak merak ediyor.

BUGÜN (24 HAZİRAN) SAKARYA'DA DENİZE GİRMEK YASAK MI?

Bugün, olumsuz hava koşulları ve denizin tehlikeli olması sebebiyle denize girmek yasaklandı. 21-23 Haziran'da başlayan yasak bugün de devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde de kaymakamlık tarafından yapılan açıklamaya göre 22-23 Haziran tarihlerinde Kerpe ve Kovanağzı dışında olan tüm plajlara yasak getirilmişti.

Karasu, Kaynarca ve Kocaali ilçelerinde olumsuz hava şartları dalga ile rip akıntısı olmasından dolayı yasak 1 gün daha devam ediyorken Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Cankurtaran Grup Amirliği ekipleri sahilde bulunan vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Sakarya'nın denize kıyısı bulunan Karasu, Kaynarca ve Kocaaili ilçelerinde denize girmek yasak olurken boğulma tehlikesi geçiren Osman Yavuz yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Boğulma vakası atlattım. Girdim sırtüstü yattıktan sonra karadan uzaklaşmışım. Sırt üstü yüzmeye çalıştım ama ben yüzdükçe karadan daha çok uzaklaştığımı fark ettim. Birden kara bana uzak geldi ve kızıma bağırdım. Durumu gören cankurtaran araçla beni aldılar. Ben yoksa geri gelemeyecektim. Benim ilk defa başıma geliyor. Ben yüzme bilmeme rağmen başıma bu geldi. Çok tehlikeli bir durum insanlar denizde dalga gördüklerinde kesinlikle suya girmesinler”