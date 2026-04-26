Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbi öncesinde en çok merak edilen konulardan biri de Osimhen’in son durumu oldu. Sakatlığı nedeniyle bir süredir kadroda yer alamayan yıldız oyuncunun derbide forma giyip giymeyeceği ise futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Osimhen derbide oynayacak mı?

Süper Lig’de sezonun en kritik haftalarından biri yaşanıyor. 31. hafta derbisinde Galatasaray, sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe’yi konuk edecek. Şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek dev mücadele öncesinde Galatasaray’ın maç kadrosu futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.

Özellikle Liverpool karşılaşmasında aldığı darbe sonrası bir süredir forma giyemeyen Victor Osimhen’in derbide kadroda yer alıp almayacağı, gündemin en çok merak edilen başlıkları arasında bulunuyor.

OSİMHEN KADRODA YER ALACAK MI?

Galatasaray'da Nijeryalı Victor Osimhen, derbide forma giyebilecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool müsabakasında kolu kırıldığı için ameliyat edilen Osimhen'in karşılaşmada kolundaki özel koruyucu aparatla oynaması bekleniyor.

Osimhen'in forma giymediği Trabzonspor maçını kaybeden sarı-kırmızılı ekip, Göztepe ve Gençlerbirliği'ni yenerken, Kocaelispor ile berabere kaldı.

Osimhen, hafta içinde Gençlerbirliği'ne 2-0 kaybettikleri Türkiye Kupası maçının son bölümünde süre aldı.

