ÖTV muafiyeti kapsamında en üst donanıma sahip versiyonu lansmana özel olarak 1.580.000 TL’den satışa sunulan Renault Boreal’in, perakende satış tarafında C ve D SUV sınıfında rakiplerini oldukça zorlaması bekleniyor…

Renault’nun C segmentindeki uluslararası büyüme stratejisinin kilit modellerinden biri olan Boreal, markanın küresel pazarlardaki büyüme ve elektrifikasyon hedeflerinde önemli bir rol üstleniyor. Türk mühendislerin katkısıyla geliştirilen ve kullanıcı beklentileri doğrultusunda üretim hattına giren model, %40’ın üzerinde yerli katkı oranıyla ÖTV muafi yeti kapsamında değerlendirilen modeller arasında yer alıyor. Bu kapsamda kullanıcılar 200.000 TL tutarında, 6 ay vadeli ve sıfır faizli kredi kampanyasından da yararlanabiliyor.

Modelin en üst donanım seviyesi 1.580.000 TL’den satışa sunulurken, lansmana özel başlangıç fiyatı 2.194.000 TL olarak açıklanıyor. Renault Boreal, full hybrid E-Tech 160 HP ve 1.3 TCe EDC 145 HP motor seçenekleriyle satışa sunuluyor. Yılın son çeyreğinde ise 1.2 litrelik full hybrid E-Tech 4x4 150 HP versiyonunun ürün gamına eklenmesi planlanıyor. Söz konusu 1.8 litrelik full hybrid E-Tech 160 HP motor Türkiye’de Oyak HORSE tarafından Bursa’da üretiliyor ve dünyadaki farklı üretim tesislerine de ihraç ediliyor. Şehir içinde yüzde 80’e kadar elektrikli sürüş sağlayabilen bu sistem, 110 km/s hıza kadar elektrikli kullanım imkânı sunuyor.

Çok modlu otomatik şanzımanla entegre edilen motor, WLTP normlarına göre 4,8 L/100 km karma yakıt tüketimi değerleriyle dikkat çekiyor. Yeni nesil aydınlatma mimarisi, 4,56 metre uzunluğu ve 2,70 metre aks mesafesi sayesinde C segmenti standartlarının üzerine çıkan Boreal, D segmentini çağrıştıran boyutlarıyla dikkat çekiyor. Bu ölçüler geniş bir iç hacim sunarken, 630 litrelik bagaj hacmi koltuklar yatırıldığında 1.870 litreye kadar çıkabiliyor. İç mekânda 10 inç dijital gösterge ekranı ve 10 inç multimedya ekranıyla sürücü odaklı bir kokpit tasarımı göze çarpıyor. OpenR link multimedya sistemi sayesinde kullanıcılar Google Haritalar, Google Asistan ve Google Play uygulamalarına doğrudan erişebiliyor, evlerindeki Google Home entegrasyonuna uygun akıllı cihazlarını yönetebiliyor. Gerçek zamanlı trafi k bilgileri, sesli komut sistemi ve kişiselleştirilmiş dijital deneyim, Boreal’i günlük hayatın doğal bir uzantısına dönüştürüyor. Güvenlik tarafında ise model, 25’e kadar gelişmiş sürüş destek sistemiyle segmentinin en kapsamlı seçeneklerinden biri olarak öne çıkıyor.

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