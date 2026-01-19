Galatasaray’da gözler Afrika Uluslar Kupası’nda mücadele eden Victor Osimhen’e çevrilmiş durumda. Futbolseverlerin gündeminde ''Osimhen ne zaman dönecek, Atletico Madrid maçında oynayacak mı? '' soruları yer aldı. Sarı-kırmızılı taraftarların merakla takip ettiği süreçte, Nijeryalı yıldızın turnuva sonrası takıma dönüş tarihi ve UEFA Şampiyonlar Ligi’nde oynanacak Atletico Madrid maçındaki durumu netlik kazandı.

Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 7. haftasında sahasında Atletico Madrid’i ağırlayacak. Şampiyonlar Ligi’nde ilk 8 hedefini sürdürebilmek için büyük önem taşıyan karşılaşma öncesi Osimhen’in durumu merak konusu. Peki, Osimhen ne zaman dönecek, Atletico Madrid maçında oynayacak mı?

Osimhen ne zaman dönecek, Atletico Madrid maçında oynayacak mı? Afrika Kupasında Senegal şampiyon oldu!

OSIMHEN NE ZAMAN DÖNECEK?

Galatasaray’ın Afrika Uluslar Kupası’nda bulunan yıldız futbolcusu Victor Osimhen’in İstanbul’a dönüş tarihi netleşti. Nijerya Milli Takımı’nın 17 Ocak’ta Mısır ile oynadığı üçüncülük maçında forma giyen Osimhen'in karşılaşmanın ardından Türkiye’ye döneceği belirtilmişti.

Osimhen ne zaman dönecek, Atletico Madrid maçında oynayacak mı? Afrika Kupasında Senegal şampiyon oldu!

OSIMHEN ATLETİCO MADRID MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Osimhen’in dönüş takviminin netleşmesiyle birlikte Atletico Madrid maçındaki durumu da belli oldu. Yıldız oyuncunun İstanbul’a geldikten sonra takımın 20 Ocak Salı günü yapacağı taktik antrenmanda yer alacağı ve teknik heyetin görev vermesi halinde Atletico Madrid karşısında forma giyebileceği ifade ediliyor. Mevcut planlamaya göre Osimhen’in kritik Şampiyonlar Ligi maçında sahada olması bekleniyor.

Osimhen ne zaman dönecek, Atletico Madrid maçında oynayacak mı? Afrika Kupasında Senegal şampiyon oldu!

GALATASARAY ATLETİCO MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 7. haftasında Atletico Madrid’i sahasında konuk edecek. Galatasaray Atletico Madrid maçı 21 Ocak Çarşamba günü oynanacak. Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde yapılacak karşılaşma saat 20.45’te başlayacak.

Osimhen ne zaman dönecek, Atletico Madrid maçında oynayacak mı? Afrika Kupasında Senegal şampiyon oldu!

GALATASARAY ATLETİCO MADRID MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Şampiyonlar Ligi’nde büyük önem taşıyan Galatasaray Atletico Madrid karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak. Sarı-kırmızılı ekip taraftarı önünde oynayacağı maçta galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak.

İLGİLİ HABERLER SPOR Atletico Madrid, Galatasaray maçı öncesi Sörloth ile kazandı

Haberle İlgili Daha Fazlası