Dünya Kupası Afrika Elemeleri play-off finalinde Nijerya'nın yıldız golcüsü Victor Osimhen'den kötü haber geldi. Nijerya-Demokratik Kongo Cumhuriyet karşılaşmasında iki golle yıldızlaşan Osimhen müsabakanın 46. dakikasında oyundan alındı. Peki, Osimhen sakatlandı mı, sağlık durumu nasıl? İşte tüm ayrıntılar...

Nijerya Milli Takımı'nın gol makinesi, Galatasaraylı oyuncu Victor Osimhen, Nijerya-Demokratik Kongo Cumhuriyet mücadelesinde ilk 11'de başlamasına rağmen maçı tamamlayamadı.

Galatasaray'ın 26 yaşındaki golcüsü, müsabakanın 46. dakikasında yerini Akor Adams'a bırakırken maça devam edemedi.

Osimhen sakatlandı mı, sağlık durumu nasıl?

OSİMHEN SAKATLANDI MI, SAĞLIK DURUMU NASIL?

Galatasaray'ın yıldız forveti Victor Osimhen'ın sağlık durumu şu anda belirsizdir. Kısa süre içinde konuya ilişkin güncel bir açıklama yapılması bekleniyor.

Nijerya Teknik Direktörü Eric Chelle, Osimhen'in oyundan çıkmasıyla ilgili olarak "Osimhen devre arasında bacağının arkasında hissettiği rahatsızlık nedeniyle oyundan alındı." açıklamasını yaptı.

Osimhen sakatlandı mı, sağlık durumu nasıl?

Galatasaray'ın önümüzdeki kritik maçları şu şekildedir,

22 Kasım: Galatasaray-Gençlerbirliği

25 Kasım: Galatasaray-U.S Gilloise

1 Aralık: Fenerbahçe-Galatasaray

SEVCAN GİRGİN

Haberle İlgili Daha Fazlası