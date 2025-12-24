ÖSYM, 2022 ve 2024 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçlarına göre branş bazında sıramaların güncellediğini duyurdu.

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı’na giren binlerce adayın heyecanla beklediği haber ÖSYM'den geldi. 2022-EKPSS ve 2024-EKPSS sonuçlarına göre hazırlanan branş bazında sıralamalar, güncel eğitim bilgileri doğrultusunda düzenlendi.

ÖSYM duyurdu: 2022-EKPSS ve 2024-EKPSS branş bazında sıralamalar güncellendi

2022-EKPSS VE 2024-EKPSS BRANŞ BAZINDA SIRALAMALAR GÜNCELLENDİ

24 Aralık 2025 Çarşamba günü 2022-EKPSS ve 2024-EKPSS branş bazında sıralamaların güncellediği ÖSYM tarafından yapılan açıklamayla belli oldu.

ÖSYM şu ifadeler yer verdi;

"2022 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2022-EKPSS) ve 2024 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (2024-EKPSS) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları güncellenmiş olup adaylar, branş bazında sıralamalarını ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenebilecektir.

Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş; kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmettir. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır. Branş bazında sıralama işlemleri adayların (YÖKSİS ve e-Okul sistemi üzerinden çekilmiş olan) ÖSYM sistemi üzerinde ilgili işlemlerin yapıldığı tarih itibariyle aktif olarak bulunan eğitim bilgileri ve bu tarih itibari ile sistemde aktif eğitimi gözükmeyen adayların ise, başvuru da belirttikleri eğitim bilgileri baz alınarak hazırlanmıştır."

ÖSYM duyurdu: 2022-EKPSS ve 2024-EKPSS branş bazında sıralamalar güncellendi

2022-EKPSS VE 2024-EKPSS BRANŞ BAZINDA SIRALAMALAR NEREDEN BAKILIR?

ÖSYM, 2022 ve 2024 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçlarına göre branş bazında sıralamaların güncellendiğini duyurdu.

Adaylar, kendi başarı durumlarını ve branş içindeki sıralamalarını T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle ÖSYM’nin ais.osym.gov.tr adresi üzerinden öğrenebilecek.

Haberle İlgili Daha Fazlası