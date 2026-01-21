ÖSYM tarafından 2026 sınav takvimi paylaşıldı. Ön lisans eğitimlerini lisansa tamamlamak isteyen binlerce adayın büyük bir ilgiyle takip ettiği Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 2026 takvimi belli oldu. Buna göre başvuru tarihi, sonuçların ne zaman açıklanacağı gibi bilgiler de netlik kazandı. İşte DGS 2026'ya dair tüm ayrıntılar...

Eğitim hayatına 4 yılık fakültelerde devam etmek isteyen adaylar için geri sayım başladı. ÖSYM'nin açıkladığı sınav takvimiyle beraber DGS 2026 sınavına dair kritik süreç başlıyor. Adayların sınav hazırlıklarını planlayabilmesi adına başvuru tarihleri, sınavın uygulanacağı dönem ve sonuç sürecine ilişkin tüm detaylar belli oldu.

DGS 2026 BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

Dikey Geçiş Sınavı Mayıs ayında başlıyor. ÖSYM takvimine göre; DGS başvuruları 15 Mayıs 2026 tarihinde başlayıp 2 Haziran 2026 tarihinde sona erecek. Sınava katılmak isteyen adaylar, belirtilen tarihler arasında ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzeriden başvurularını tamamlamaları ve sınav ücretini yatırmaları zorunludur. Başvuru süresini kaçıran adaylar için Geç Başvuru Günü"nün ayrıca açıklanması beklenmektedir.

DGS 2026 SINAVI HANGİ GÜN YAPILACAK?

Başvuru sürecini tamamlayan adaylar, DGS 2026 oturumu, 19 Temmuz 2026 Pazar günü yapılacaktır.DGS sınavına girecek adaylara sayısal ve sözel testlerden oluşan yetenek soruları sorulacak. Sınav giriş belgeleri sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce erişime açılıyor.

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından paylaşılan takvime göre DGS 2026 sonuçları 13 Ağustos 2026 tarihinde açıklanacaktır. Sonuçların açıklanmasıyla beraber, alınan puanlara ve başarı sıralamasına göre üniversite tercih işlemleri başlayacak.

