Binlerce aday "YÖKDİL başvuruları bitti mi?" sorusuna cevap arıyor. 2026 yılına ilişkin ÖSYM tarafından açıklanan güncel takvime göre 2026-YÖKDİL/1 sınavı Mart ayında gerçekleşecek. 21 Ocak 2026 tarihinde saat 11.00'den itibaren başlayan başvuruların sona erip ermediği arama motorlarında sorgulatılıyor.

YÖKDİL başvurularının sona ermesine kısa bir süre kala başvuru tarihleri araştırılmaya başlandı. Akademik açıdan kariyer sahibi olmayı amaçlayan binlerce aday, YÖKDİL sınav tarihi hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. 21 Ocak itibarıyla ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden gerçekleştirilen sınavı ardından güncek gelişmeler yakından takip ediliyor.

ÖSYM YÖKDİL başvuru ekranı: YÖKDİL başvuruları bitti mi?

YÖKDİL BAŞVURULARI BİTTİ Mİ?

YÖKDİL başvuruları 26 Ocak itibarıyla bitmemiştir. 21 Ocak'ta başlayan başvurular 29 Ocak 2026 tarihinde sona erecek. Adaylar başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da gerçekleştirebilecektir.

YÖKDİL geç başvuruları ise 4 Şubat 2026 tarihinde yapılacaktır. Kılavuzda yer alan ücretlerin dışında; yeniden şifre edinme, sonuçlara veya sorulara itiraz vb. nedenlerle, adaylardan alınacak diğer ücretler, ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve ÖSYM’nin internet sayfasından kamuoyuna duyurulur.

