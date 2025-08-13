Özlem Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçeceği iddiası: Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu kimdir?

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile CHP’li Sultanhisar, Söke ve Yenipazar belediye başkanlarının AK Parti'ye geçeceğini iddia etti. Özlem Çerçioğlu'nun telefonlara cevap vermediği kulisi iddiaları güçlendirdi. Çerçioğlu'nun yarın (14 Ağustos) AK Parti’ye katılması bekleniyor, rozetini ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın takacağı öne sürülüyor. Bu gelişmeler üzerine Özlem Çerçioğlu, internette günün en çok araştırılan isimlerinden biri oldu. Peki Özlem Çerçioğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte merak edilen soruların cevapları ve Çerçioğlu'nun geçmişi...

ÖZLEM ÇERÇİOĞLU KİMDİR?

11 Ağustos 1968’de Aydın’ın Nazilli ilçesinde dünyaya gelen Özlem Çerçioğlu, ilkokuldan liseye kadar olan eğitim hayatını burada tamamladı. 1988’de Selçuk Üniversitesi’nden mezun olan Çerçioğlu daha sonra yurtdışına çıkıp, çeşitli projelerde yer aldı. Eğitime teşvik, uyuşturucuyla mücadele, sokak çocuklarının topluma kazandırılması ve kadın hakları gibi alanlarda önemli çalışmalar yürüttü.

ÖZLEM ÇERÇİOĞLU'NUN SİYASİ HAYATI

Çerçioğlu, 3 Kasım 2002 genel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi XXII. dönem Aydın Milletvekili olarak parlamentoya seçildi. Aynı zamanda parlamentoda İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunda görev aldı. 22 Temmuz 2007 tarihinde yapılan 2007 Türkiye genel seçimlerinde XXIII. dönem CHP Aydın Milletvekili olarak yeniden seçildi. TBMM Sanayi Ticaret Enerji Tabii Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji Komisyonu üyesi olarak görev yaptı. 2009 Türkiye yerel seçimlerinde Aydın belediye başkanı seçildi ve belediye başkanlığı yapmak üzere milletvekilliğinden istifa etti.

PEŞ PEŞE BAŞKAN SEÇİLDİ

CHP'nin ve Aydın’ın ilk kadın belediye başkanı olarak 30 Mart 2009’da belediye başkanlığı görevine başladı. 2014 Türkiye yerel seçimlerinde CHP'den Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu. Seçimlerin sonucunda da Aydın'ın ilk büyükşehir belediye başkanı olarak yeniden göreve geldi. 2019 Türkiye yerel seçimlerinde Millet İttifakı'nın adayı olarak CHP'den tekrar Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu.

ÖZLEM ÇERÇİOĞLU'NUN ÖZEL HAYATI

Aynı zamanda Aydın’ın ilk kadın belediye başkanı olan Özlem Çerçioglu, evli ve 2 çocuk annesidir.