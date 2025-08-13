Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Özlem Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçeceği iddiası: Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu kimdir?

Özlem Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçeceği iddiası: Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu kimdir?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Özlem Çerçioğlu&#039;nun AK Parti&#039;ye geçeceği iddiası: Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu kimdir?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun CHP'den istifa edip AK Parti'ye katılacağı iddia edildi. Özlem Çerçioğlu'nun geçmişi merak konusu oldu. Peki, Aydın'ın ilk kadın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu kimdir?

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile CHP’li Sultanhisar, Söke ve Yenipazar belediye başkanlarının AK Parti'ye geçeceğini iddia etti. Özlem Çerçioğlu'nun telefonlara cevap vermediği kulisi iddiaları güçlendirdi. Çerçioğlu'nun yarın (14 Ağustos) AK Parti’ye katılması bekleniyor, rozetini ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın takacağı öne sürülüyor. Bu gelişmeler üzerine Özlem Çerçioğlu, internette günün en çok araştırılan isimlerinden biri oldu. Peki Özlem Çerçioğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte merak edilen soruların cevapları ve Çerçioğlu'nun geçmişi...

Özlem Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçeceği iddiası: Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu kimdir? - 1. Resim

ÖZLEM ÇERÇİOĞLU KİMDİR?

11 Ağustos 1968’de Aydın’ın Nazilli ilçesinde dünyaya gelen Özlem Çerçioğlu, ilkokuldan liseye kadar olan eğitim hayatını burada tamamladı. 1988’de Selçuk Üniversitesi’nden mezun olan Çerçioğlu daha sonra yurtdışına çıkıp, çeşitli projelerde yer aldı. Eğitime teşvik, uyuşturucuyla mücadele, sokak çocuklarının topluma kazandırılması ve kadın hakları gibi alanlarda önemli çalışmalar yürüttü.

Özlem Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçeceği iddiası: Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu kimdir? - 2. Resim

ÖZLEM ÇERÇİOĞLU'NUN SİYASİ HAYATI

Çerçioğlu, 3 Kasım 2002 genel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi XXII. dönem Aydın Milletvekili olarak parlamentoya seçildi. Aynı zamanda parlamentoda İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunda görev aldı. 22 Temmuz 2007 tarihinde yapılan 2007 Türkiye genel seçimlerinde XXIII. dönem CHP Aydın Milletvekili olarak yeniden seçildi. TBMM Sanayi Ticaret Enerji Tabii Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji Komisyonu üyesi olarak görev yaptı. 2009 Türkiye yerel seçimlerinde Aydın belediye başkanı seçildi ve belediye başkanlığı yapmak üzere milletvekilliğinden istifa etti.

Özlem Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçeceği iddiası: Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu kimdir? - 3. Resim

PEŞ PEŞE BAŞKAN SEÇİLDİ

CHP'nin ve Aydın’ın ilk kadın belediye başkanı olarak 30 Mart 2009’da belediye başkanlığı görevine başladı. 2014 Türkiye yerel seçimlerinde CHP'den Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu. Seçimlerin sonucunda da Aydın'ın ilk büyükşehir belediye başkanı olarak yeniden göreve geldi. 2019 Türkiye yerel seçimlerinde Millet İttifakı'nın adayı olarak CHP'den tekrar Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu.

Özlem Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçeceği iddiası: Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu kimdir? - 4. Resim

ÖZLEM ÇERÇİOĞLU'NUN ÖZEL HAYATI

Aynı zamanda Aydın’ın ilk kadın belediye başkanı olan Özlem Çerçioglu, evli ve 2 çocuk annesidir.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Çin, Çekya ile köprüleri attı! “Provokasyonun bedeli ağır olacak"
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Başakşehir-Viking rövanş maçı ne zaman? - HaberlerBaşakşehir-Viking rövanş maçı ne zaman?50. UEFA Süper Kupa finali şifresiz izlenecek: PSG-Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - Haberler50. UEFA Süper Kupa finali şifresiz izlenecek: PSG-Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?Ağustos 2025 meteor yağmuru: Perseid meteor yağmuru ne zaman, saat kaçta ve nereden izlenir? - HaberlerAğustos 2025 meteor yağmuru: Perseid meteor yağmuru ne zaman, saat kaçta ve nereden izlenir?İstanbul'da baraj doluluk oranları yüzde kaç? İSKİ'den baraj doluluk oranı açıklaması - Haberlerİstanbul'da baraj doluluk oranları yüzde kaç? İSKİ'den baraj doluluk oranı açıklamasıŞampiyonlar Ligi grup kura çekimi ne zaman? 2025-2026 sezonu kura çekim tarihi - HaberlerŞampiyonlar Ligi grup kura çekimi ne zaman? 2025-2026 sezonu kura çekim tarihiMEB AGS sonuçları açıklandı! AGS sınav sonuçları nasıl sorgulanır? AGS sınav sonuçları sorgulama ekranı 2025 - HaberlerMEB AGS sonuçları açıklandı! AGS sınav sonuçları nasıl sorgulanır? AGS sınav sonuçları sorgulama ekranı 2025
Sonraki Haber Yükleniyor...