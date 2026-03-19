Geleneksek Türk tatlıları arasında şerbetli tatlılar önemli bir yere sahiptir. Hafif bir şerbetli tatlı olan şekerpare, yapımı kolay ve gösterişli bir tatlı olduğu için özel günlerde ve bayramlarda tercih edilir. Peki, şekerpare nasıl yapılır? İşte pastane usulü kıyır kıyır şekerpare tarifi...

Türk mutfağının en sevilen şerbetli tatlılarından biri olan şekerpare, özellikle bayram sofralarının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alır. Şerbetiyle birlikte yumuşayan ve lezzetini katlayan şekerpare, çay saatlerinden özel günlere kadar geniş bir kullanım alanına sahiptir.

Şekerpare yapımında hazırlanan bisküvi kıvamındaki hamur, ceviz büyüklüğünde parçalara ayrılarak elde yuvarlanır ve hafif yassı bir form verilir. Şekil verilen hamurlar fırın tepsisine dizildikten sonra, her birinin üzerine birer adet tuzsuz fındık, fıstık, badem ya da ceviz yerleştirilir. Önceden ısıtılmış fırında üzeri kızarana kadar pişirilen şekerpareler, fırından çıktıktan sonra hazırlanan şerbetle buluşturulur.

Pratik bayram tatlılarından biri! Pastane usulü kıyır kıyır şekerpare tarifi...

ŞEKERPARE TARİFİ

Malzemeler

Hamuru için:

125 g margarin veya tereyağı

Yarım su bardağı pudra şekeri

3 yemek kaşığı irmik

1 adet yumurta

1,5 – 2 su bardağı un

1 paket vanilya

1 çay kaşığı kabartma tozu

Üzeri için fındık

Şerbeti için:

2 su bardağı şeker

3 su bardağı su

Birkaç damla limon suyu

ŞEKERPARE YAPILIŞI

Öncelikle şerbeti hazırlayın. Şeker ve su kaynatın, limon suyu eklenip birkaç dakika daha kaynatılarak soğumaya bırakın.

Bir kapta yağ ve pudra şekeri karıştırın, ardından yumurta ekleyin.

İrmik, vanilya, kabartma tozu ve un eklenerek yumuşak kıvamlı bir hamur elde edin.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın ve tepsiye dizin.

Üzerlerine birer fındık yerleştirin.

Önceden ısıtılmış 180°C fırında yaklaşık 25–30 dakika pişirin.

Fırından çıkan sıcak tatlının üzerine ılık şerbet dökün.

