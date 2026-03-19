Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Kayserisporlu futbolcu Dorukhan Toköz'ün 2 maç men cezasını onadı.

Kayserispor Kulübü'nün, Trabzonspor maçında kırmızı kart gören Dorukhan Toköz için yaptığı itiraz incelendi. Rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle oyuncuya verilen 2 resmi müsabakadan men cezasında değişikliğe gidilmedi.

TFF Tahkim Kurulu, 18 Mart tarihli toplantısı sonrası şu açıklamayı yaptı:

"Zecorner Kayserispor A.Ş.’nin Futbolcusu Dorukhan Toköz’ün PFDK’nın 12.03.2026 tarih ve E.2025-2026/4399 – K.2025-2026/4676 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Toköz'ün rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT’nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına oybirliğiyle karar verilmiştir."





Haberle İlgili Daha Fazlası