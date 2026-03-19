Rayo Vallecano-Samsunspor maç kadrosu merakla bekleniyor! Estadio de Vallecas’ta oynanacak Rayo Vallecano-Samsunspor maçı için geri sayım başlarken futbolseverler ''Kimler eksik, kimler cezalı ve sakat?'' sorusunu gündeme getirdi. Şifresiz canlı yayınlanacak karşılaşma için heyecan dorukta.

İlk karşılaşmada sahasında 3-1 mağlup olan Karadeniz temsilcisi, İspanya’da turu geçebilmek için sahaya iddialı bir çıkış yapacak. Madrid’de oynanacak mücadelede kırmızı-beyazlı ekibimiz en az 3 farklı galibiyet alması halinde adını çeyrek finale yazdıracak. Peki, Rayo Vallecano-Samsunspor maç kadrosu belli oldu, kimler eksik, kimler cezalı ve sakat?

UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanşında Samsunspor, deplasmanda Rayo Vallecano karşısına önemli eksiklerle çıkacak. Kırmızı-beyazlı ekipte UEFA listesinde yer almayan Elayis Tavşan ile Yalçın Kayan statü gereği kadroya dahil edilemeyecek. Ayrıca sakatlıkları süren Jaures Assoumou, Afonso Sousa, Olivier Ntcham ve Bedirhan Çetin de mücadelede forma giyemeyecek.

RAYO VALLECANO-SAMSUNSPOR MUHTEMEL 11

Rayo Vallecano: Batalla, Ratiu, Lejeune, Mendy, Chavarria, Valentin, Ciss, Frutos, Palazon, Garcia, Alemao

Samsunspor: Okan, Van Drongelen, Satka, Zeki, Tomasson, Makoumbou, Celil, Mendes, Holse, Emre, Mouandilmadji

RAYO VALLECANO-SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Rayo Vallecano-Samsunspor maçı İspanya’nın başkenti Madrid’de bulunan Estadio de Vallecas’ta oynanacak. 19 Mart Perşembe günü saat 23.00’te başlayacak mücadele TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak.

RAYO VALLECANO-SAMSUNSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Rayo Vallecano-Samsunspor maçını Almanya Futbol Federasyonu’ndan Sascha Stegemann yönetecek.

