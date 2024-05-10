Psikologlar Günü hakkında en güzel, özel, anlamlı, resimli, kısa tebrik mesajları ve sözleri 10 Mayıs 2024

Psikoloji, duygu ve düşüncelerin incelemesini ele alan bilimsel alandır. Vatandaşlar ise bu özel gün için uzun, duygusal kutlama sözlerini araştırmaya başladı. İşte en duygusal 10 Mayıs Psikolog Günü mesajları!

10 Mayıs Dünya Psikologlar Günü hakkında duygusal ve anlamlı sözleri sevdiklerimize, arkadaşlarımız ve ailemize göndermek isterken resimli ve en yeni olanları araştırıyoruz. Sizler için bugüne özel mesajlar...

PSİKOLOGLAR GÜNÜ MESAJLARI

"Psikolojik sağlığımız en az beden sağlığımız kadar önemlidir. Psikolojik sağlığımız için emek harcayan tüm psikologlarımızın gününü kutlarım!"

“Beyin, gökyüzünden daha geniştir.” Gününüz kutlu olsun"

"Etik ilkeleriyle, emekle ve özveriyle bu mesleği icra etmeyi amaçlayan bütün psikologların, Dünya Psikologlar Gününü kutlarım"

"Kişilerin kalplerine en güzel şekilde dokunabileceğimiz nice günlerimiz olsun"

"İnsanı ilgi ile dinlemek insana en büyük ikramdır. 10 Mayıs Psikologlar Günü kutlu!"

"Süper kahramanlar bile terapiye ihtiyaç duyar." Gününüzü en içten duygularımla kutlarım"

"İnsan sağlığının korunmasında büyük bir rol üstlenen sevgili psikologlarımız, Psikologlar Gününüz kutlu olsun."

"Mesleğini etik değerler doğrultusunda, emekle, sabırla yapan, öğrenmekten ve sorgulamaktan bıkmayan psikologların günü kutlu olsun!"

"Hayal edin ki bir mesleğe dair gereklikleri yerine getirirken kendinizi keşfediyorsunuz, kendi sağaltımınızı gerçekleştiriyorsunuz. O yüzden iyi ki psikoloji, iyi ki Psikoloğum."

"İşini layıkıyla icra eden tüm psikologların ve psikolog adaylarının 10 Mayıs Psikologlar Günü kutlu olsun"