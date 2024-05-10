Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Psikologlar Günü hakkında en güzel, özel, anlamlı, resimli, kısa tebrik mesajları ve sözleri 10 Mayıs 2024

Psikologlar Günü hakkında en güzel, özel, anlamlı, resimli, kısa tebrik mesajları ve sözleri 10 Mayıs 2024

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Psikologlar Günü hakkında en güzel, özel, anlamlı, resimli, kısa tebrik mesajları ve sözleri 10 Mayıs 2024

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Psikoloji, duygu ve düşüncelerin incelemesini ele alan bilimsel alandır. Vatandaşlar ise bu özel gün için uzun, duygusal kutlama sözlerini araştırmaya başladı. İşte en duygusal 10 Mayıs Psikolog Günü mesajları!

10 Mayıs Dünya Psikologlar Günü hakkında duygusal ve anlamlı sözleri sevdiklerimize, arkadaşlarımız ve ailemize göndermek isterken resimli ve en yeni olanları araştırıyoruz. Sizler için bugüne özel mesajlar...

PSİKOLOGLAR GÜNÜ MESAJLARI

"Psikolojik sağlığımız en az beden sağlığımız kadar önemlidir. Psikolojik sağlığımız için emek harcayan tüm psikologlarımızın gününü kutlarım!"

“Beyin, gökyüzünden daha geniştir.” Gününüz kutlu olsun"

"Etik ilkeleriyle, emekle ve özveriyle bu mesleği icra etmeyi amaçlayan bütün psikologların, Dünya Psikologlar Gününü kutlarım"

"Kişilerin kalplerine en güzel şekilde dokunabileceğimiz nice günlerimiz olsun"

Psikolog Günü hakkında en güzel, özel, anlamlı, resimli, kısa tebrik mesajları ve sözleri - 1. Resim

"İnsanı ilgi ile dinlemek insana en büyük ikramdır. 10 Mayıs Psikologlar Günü kutlu!"

"Süper kahramanlar bile terapiye ihtiyaç duyar." Gününüzü en içten duygularımla kutlarım"

"İnsan sağlığının korunmasında büyük bir rol üstlenen sevgili psikologlarımız, Psikologlar Gününüz kutlu olsun."

"Mesleğini etik değerler doğrultusunda, emekle, sabırla yapan, öğrenmekten ve sorgulamaktan bıkmayan psikologların günü kutlu olsun!"

Psikolog Günü hakkında en güzel, özel, anlamlı, resimli, kısa tebrik mesajları ve sözleri - 2. Resim

"Hayal edin ki bir mesleğe dair gereklikleri yerine getirirken kendinizi keşfediyorsunuz, kendi sağaltımınızı gerçekleştiriyorsunuz. O yüzden iyi ki psikoloji, iyi ki Psikoloğum."

"İşini layıkıyla icra eden tüm psikologların ve psikolog adaylarının 10 Mayıs Psikologlar Günü kutlu olsun"

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli ile görüşecekBugün okullarda ders zili çalmayacak! Öğretmenler eylemde...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
12 Mayıs Hemşireler Günü’nde kıymetli hemşirelerimize gönderilecek mesajlar resimli - Haberler12 Mayıs Hemşireler Günü’nde kıymetli hemşirelerimize gönderilecek mesajlar resimli12-18 Mayıs’ta Hemşireler Günü için sevdiklerinize en özel ve güzel mesajlar ve sözler - Haberler12-18 Mayıs’ta Hemşireler Günü için sevdiklerinize en özel ve güzel mesajlar ve sözlerAnkara İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Pehlivan Ayhan Bora Kaplan davası kapsamında görevden alındı - HaberlerAnkara İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Pehlivan Ayhan Bora Kaplan davası kapsamında görevden alındıTokat'ın Niksar ilçesinde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi (9 Mayıs) - HaberlerTokat'ın Niksar ilçesinde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi (9 Mayıs)Eğitim sendikalarına bağlı öğretmenler yarın (10 Mayıs) grev yapacak ve derslere girmeyecek - HaberlerEğitim sendikalarına bağlı öğretmenler yarın (10 Mayıs) grev yapacak ve derslere girmeyecekArka Sokaklar'da Ferit Aktuğ "Tevfik Moralı" karakterini oynayacak - HaberlerArka Sokaklar'da Ferit Aktuğ "Tevfik Moralı" karakterini oynayacak
Sonraki Haber Yükleniyor...