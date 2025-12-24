Regaib Kandili, Hicri takvime göre Recep ayındaki ilk perşembeyi cumaya bağlayan gecedir. Bu müstesna gecede müminler, af ve mağfiret dilemek, kalplerini arındırmak için bir araya geliyor. İşte Regaib Kandili hadis-i şeriflleri ve mealleri...

Üç ayların başlamasıyla birlikte Regaib Kandili'ne dair hadis-i şerifler ve mealleri merak edilmeye başlandı.

Yılın son kandilini idrak edecek olan vatandaşlar, yarınki kandilin faziletiyle ilgili hadilsleri ve anlamlarını detaylı bir şekilde araştırıyor.

REGAİB KANDİLİ HADİS-İ ŞERİFLLERİ VE MEALLERİ

Ramazan-ı şerif ayı içerisinde yer alan bu mübarek gece, bazı islam alimlerine göre en kıymetli gecelerden biri olarak kabul edilir.

Yarın gece Regaib gecesidir. Dualar kabul edilir, hatalar affedilir. Günah işleyenin cezası da kat kat olurken namaz, oruç, sadaka gibi ibadetlere sayısız sevaplar verilir.

Regaib Kandili hadis-i şeriflleri ve mealleri

Birkaç hadis-i şerif meali şöyledir:

Receb ayında Allah’a çok istigfar edin, çünkü Allahü teâlânın, Receb ayının her vaktinde Cehennemden azat ettiği kulları vardır. Ayrıca Cennette öyle köşkler vardır ki, ancak Receb ayında oruç tutanlar girer.) [Deylemi]

(Receb'in ilk Cuma gecesini [Regaib gecesini] ihya edene, kabir azabı yapılmaz. Duaları kabul edilir.) [Seadet-i Ebediyye]

(Şu beş gecede yapılan dua geri çevrilmez: Regaib gecesi, Şaban’ın 15. gecesi, Cuma gecesi, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gecesi.) [İ. Asakir]

