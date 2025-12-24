Üç ayların gelişiyle birlikte kandil heyecanı da başladı. 2025 dini günler takvimine göre yılın son mübarek gecesi yaklaşıyor. Vatandaşlar ise arama motorlarında " Yarın (25 Aralık) ne kandili, Regaib Kandili yarın mı?" sorularına cevap arıyor.

2025 yılının ilk ve son kandili olan Regaip Kandili, 2 Ocak'ta idrak edilmişti. 2025 dini günler takvimiyle birlikte yılın son kandil tarihi belli oldu. Bu kapsamda "Yarın (25 Aralık) ne kandili, Regaib Kandili yarın mı?" sorusu gündeme geldi.

Diyanet İşeri Başkanlığı'nın 2025 dini günler takvimine göre yılın son mübarek gecesi yaklaşıyor. Manevi geceye sayılı günler kala müminler gözlerine takvime çevrildi. Milyonlarca Müslüman için büyük önem taşıyan bu kutsal günde dini vazifelerini yerine getirecek.

2025 takvimiyle duyuruldu: Yarın (25 Aralık) ne kandili, Regaib Kandili yarın mı?

YARIN (25 ARALIK) NE KANDİLİ, REGAİB KANDİLİ YARIN MI?

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı 2025 dini günler takvimine göre; 25 Aralık 2025 Perşembe günü Regaip Kandilidir.

2025 takvimiyle duyuruldu: Yarın (25 Aralık) ne kandili, Regaib Kandili yarın mı?

Regaip Kandili, Hicri takvime göre Recep ayındaki ilk perşembesini cumaya bağlayan geceye idrak edilen mübarek gecelerden biridir; İslam dünyasında Kadir Gecesi ile beraber büyük önem atfedilen beş kandil gecesi arasında yer alır.

2025 takvimiyle duyuruldu: Yarın (25 Aralık) ne kandili, Regaib Kandili yarın mı?

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLADI?

Üç aylar, 21 Aralık Pazar günü itibarıyla başladı. Bu süreçte takvim şu şekilde ilerliyor;

Receb Ayı Başlangıcı: 21 Aralık 2025

Regaib Kandili: 25 Aralık 2025 (Yarın)

Miraç Kandili: 15 Ocak 2026

Berat Kandili: 2 Şubat 2026

İLGİLİ HABERLER HABERLER Regaip kandilinde oruç tutulur mu? Yılın son kandili idrak edilecek

Haberle İlgili Daha Fazlası