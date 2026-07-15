15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen darbe girişiminin 10. yılında sosyal medya hesaplarında paylaşımlar yapılıyor. Milyonlarca kişi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajlarıyla darbe girişimini bir kez daha lanetlerken, şehitleri de rahmet ve minnetle anıyor. İşte resimli 15 Temmuz mesajlarından örnekler...

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen anma etkinliklerinin yanı sıra, vatandaşlar, devlet yöneticileri ve siyasi isimler de peş peşe yayımladıkları mesajlarla demokrasiye, milli iradeye ve şehitlere vurgu yaptı. Şehitleri rahmet ve minnetle anan, gazilere duyulan vefayı dile getiren ve demokrasi ile milli birlik vurgusu taşıyan mesajlar, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde sosyal medyada en çok paylaşılan içerikler arasında yer alıyor. Bu mesajlar, 15 Temmuz'un 10. yılında bir kez daha birlik ve beraberlik ruhunu yansıtıyor. İşte paylaşabileceğiniz en anlamlı ve etkileyici 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajları...

RESİMLİ 15 TEMMUZ MESAJLARI

Resimli 15 Temmuz mesajları... 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajları

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 10. yılında, başta şehit ve gazilerimiz olmak üzere milli iradeye sahip çıkanları saygıyla anıyoruz."

"O gece; tanklara karşı duran yürekler, kurşunlara göğsünü siper eden bedenler vardı. Millet, tek yürek olup demokrasisine sahip çıktı. Şehitlerimiz, bu vatan için tereddütsüz can verdi. Gazilerimiz, cesaretin ve kararlılığın adı oldu.Hain darbe girişiminin 10. yılında, Aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyoruz."

"Canını vatan için feda eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Mekânları cennet olsun..."

"15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü’nün 10. yıl dönümünde, vatanımızın bağımsızlığı ve milletimizin geleceği uğruna can veren aziz şehitlerimizi rahmetle yâd ediyor, kahraman gazilerimize saygı ve şükranlarımızı sunuyoruz."



"Bu millet, 10 yıl önce 15 Temmuz gecesi istikbaline ve bağımsızlığına sahip çıkmıştır. İrade Bizim Zafer Bizim" diyerek milli irade uğruna, vatan uğruna canını hiçe saymıştır."



Resimli 15 Temmuz mesajları... 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajları

"Geceler vardır, dirilişe gebedir, fecr olur.”15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nün 10. yılında, o geceden doğan diriliş ruhunu aynı inançla yaşatıyoruz. İrade Bizim, Zafer Bizim."

"Canını vatan için feda eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Mekânları cennet olsun.."

"15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü’nün 10. yıl dönümünde, vatanımızın bağımsızlığı ve milletimizin geleceği uğruna can veren aziz şehitlerimizi rahmetle yâd ediyor, kahraman gazilerimize saygı ve şükranlarımızı sunuyoruz."



"15 Temmuz’da milletimizin yazdığı o eşsiz direniş destanının 10. yılında; vatan toprağına canını adayan aziz şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyor, kahraman gazilerimize sonsuz saygı ve minnetlerimizi sunuyoruz.

Unutmadık, unutturmayacağız."

Resimli 15 Temmuz mesajları... 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajları

"Bu millet,

10 yıl önce 15 Temmuz gecesi istikbaline ve bağımsızlığına sahip çıkmıştır.

"İrade Bizim Zafer Bizim" diyerek milli irade uğruna, vatan uğruna canını hiçe saymıştır.

Kahramanlarımızın mirasıyla"

"15 Temmuz çıplak elleriyle tankları durduran bir milletin bağımsızlığını kanıyla yeniden yazdığı gecedir .Vatanı için gözünü kırpmadan canıno Feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor , kahraman gazilerimizi minnet sunuyoruz.Unutmadık Unutmayacağız.."



"10 yıl önce demokrasimize, bayrağımıza ve vatanımıza göz diken hainlere karşı göğüslerini siper eden aziz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz.Canını hiçe sayarak hain darbecilere geçit vermeyen aziz milletimize ve kahraman gazilerimize minnetlerimizi sunuyoruz."





Resimli 15 Temmuz mesajları... 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajları



"Birliğimizden aldığımız güç, bağımsızlığımıza duyduğumuz sarsılmaz inanç ve vatan sevgimizle yazılan 15 Temmuz destanının 10. yılında aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve saygıyla anıyoruz."



"15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günümüzün 10. yılında, hain darbe girişimine karşı vatanı ve iradesini canı pahasına savunan aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve saygıyla anıyoruz."



"15 Temmuz; aziz milletimizin devletine, bayrağına, istiklâline ve milli iradesine canı pahasına sahip çıktığı şanlı direnişin adıdır. 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yıl dönümünde; vatanımızın istiklâli ve milletimizin istikbali uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi ve o gece destan yazan aziz milletimizin her bir ferdini minnet ve şükranla yâd ediyorum"



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