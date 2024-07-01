Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayıp Birinci, 1973 yılında Rize’de doğdu

Son zamanlarda adını sıklıkla duyduğumuz kişilerden biri olan Şuayıp Birinci'nın hayatı merak edilirken kimdir, nereli gibi sorular gündeme geldi. T.C. Sağlık Bakan Yardımcısı olan Birinci'nin Rize'nin neresinde doğduğu vatandaş tarafından araştırılırken ilk ve orta öğrenimini Rize ve Trabzon’da tamamladı.

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T.C. Sağlık Bakan Yardımcısı olan Şuayıp Birinci son günlerde gündemde yer alırken özel hayatına dair bilgiler merak edilirken babası, eşi kimdir araması yapıldı. 1973 senesinde dünyaya gelen isim, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde lisans eğitimini bitirdi. Hayatına dair bilgiler...

SAĞLIK BAKAN YARDIMCISI ŞUAYIP BİRİNCİ KİMDİR?

1973 senesinde Rize'de doğdu. İlk ve ortaokul eğitimini Rize ve Trabzon'da tamamlamasının ardından üniversite eğitimini Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde bitirdi. “Liderlik ve Küresel Girişimcilik” te yüksek lisans, “Sağlık Kurumları Yönetimi” alanında yüksek lisans ve doktorasını tamamladı.

HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

Doçent olan isim 1998 yılında çalışma hayatına başlarken Rize ve İstanbul'da birçok kamu kurumunda hekim olarak çalışırken Ümraniye EA Hastanesi’nde Başhekim Yardımcılığı (2005-2009), İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nde Müdür Yardımcılığı (2009-2012) ve TKHK İstanbul Anadolu Kuzey Bölgesi’nde Genel Sekreterlik (2012-2014) görevlerini yaptı.

Sağlık Bakanlığı Merkez Teşkilatı’nda, müsteşar yardımcılığı (2014-2018) ve Ağustos 2018’de Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevine atanan Birinci, Teknofest’in icra kurulu üyesidir. TÜSAP’ın kurucusu ve yürütme kurulu üyesi de olan Şuayıp Birinci, İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi yönetim kurulu başkanlığını da yapmakta.

ŞUAYIP BİRİNCİ EVLİ Mİ?

Evli ve 3 çocuk babasıdır.