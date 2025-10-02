Sağlık Bakanlığı 2.753 işçi alımı yapacak! Sağlık Bakanlığı İŞKUR işçi alımı ne zaman?

Sağlık Bakanlığı, sağlık sektöründe görevlendirmek üzere 15 bin 247 sözleşmeli personel ve 2.753 sürekli işçi alacağını duyurdu.

Adaylar, başvuru tarihleri, pozisyon şartları ve kadro dağılımı ile ilgili bilgileri büyük bir merakla takip ediliyor. Başvurular, ÖSYM ve İŞKUR'un yayımlanacağı resmi ilanlar üzerinde gerçekleştirilecek. Peki, Sağlık Bakanlığı İŞKUR işçi alımı ne zaman? İşte tüm ayrıntılar..

2025 SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2025 Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuruları önümüzdeki günlerde İŞKUR tarafından yayımlanacaktır. Bu sebepte adayların, İŞKUR'un resmi internet sitesini takip etmeleri büyük bir önem taşıyor.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sözleşmeli personel ve sürekli işçi alımına ilişkin Sosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdelediği 37 bin personel alımının ilk aşamasında 19 bin kişiyi istihdam etmiştik. Şimdi ikinci aşamaya geçiyoruz. 15 bin 247 sözleşmeli personel, 2 bin 753 sürekli işçi olmak üzere toplam 18 bin yeni personel alımı yapılacaktır. Sözleşmeli personel alımı için ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlanacak kılavuz ile tercihler yapılacaktır. Sürekli işçi alımı ise önümüzdeki günlerde İŞKUR tarafından ilan edilecektir. Bu atamaların ülkemize, milletimize ve büyük sağlık ailemize hayırlı olmasını diliyorum."

SAĞLIK BAKANLIĞI SADECE TEMİZLİK PERSONELİ Mİ ALACAK?

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun açıklamasına göre 5 bin 247 sözleşmeli personel, 2 bin 753 sürekli işçi olmak üzere toplam 18 bin yeni personel alımı yapılacak.

Sözleşmeli personel alımına dair detaylar ÖSYM’nin resmî internet sitesi üzerinden yayımlanacak.