Sağlık Bakanlığı, taşra teşkilatında görev yapan sürekli işçiler için 2026 yılı iller arası tayin başvuruları için süre doldu. Başvuru süreci ardından gözler sonuç takvimine çevrildi. Belirlenen takvim doğrultusunda Sağlık Bakanlığı sürekli işçilerin iller arası yer değişikliği sonuçları haziran ayında ilan edilecek. Peki, Sağlık Bakanlığı tayin sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sürekli İşçilerin 2026 Yılı İller Arası Yer Değişikliği Başvurusu için ilan geçtiğimiz günlerde paylaşılmıştı. Başvuru süreci ardından kura takvimi bir kez daha gündeme geldi. Taşra Teşkilatı hizmet birimlerinde Sürekli İşçi olarak görev yapan personelin (375 Sayılı KHK’nın geçici 23 üncü maddesi kapsamında istihdam edilenler hariç) iller arası yer değişikliği belirtilen takvim çerçevesinde 23.06.2026 tarihi Salı günü noter huzurunda bilgisayar ortamında gerçekleştirilecek.

KURA SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yerleştirmelerin 23 Haziran 2026 tarihinde noter huzurunda bilgisayar ortamında yapılacağı açıklandı. Sonuçların ise Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesi üzerinden ilan edileceği belirtildi.

Sağlık Bakanlığı sürekli işçi tayin sonuçları ne zaman açıklanacak?

YERLEŞTİRME İŞLEMİ HAKKINDA

1. Başvuran personelin yerleştirme işlemleri hizmet süresi üstünlüğüne göre yapılacaktır.

2. Hizmet süresinin eşit olması halinde daha üst öğrenimi bitirmiş olana, bunların da eşitliği halinde yaşı daha büyük olana öncelik tanınacaktır.

3. Hizmet süresi, üst öğrenimi ve doğum tarihi aynı olan personeller bulunması halinde, bunlar arasında kura çekilecektir.

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