Şahane Hayatım Didem kimdir? Gerçek adı nedir?

NOW TV ekranlarında yayınlanan Şahane Hayatım'da yer alan Didem karakteri sevilerek takip ediliyor. Hilal Altınbilek, Sumru Yavrucuk gibi başarılı isimlerin olduğu dizide oynayan Didem karakterini Gökçe Eyüboğlu oynuyor. İşte Şahane Hayatım Didem hakkında bilgiler...

Sevilen diziler arasında yer alan Şahane Hayatım her hafta Çarşamba günleri ekranlara geliyor. NOW TV ekranlarında yayınlanan dizide yer alan Didem karakterini gerçekte kimin oynadığı da araştırılanlar arasında yer aldı. Didem karakterini oynayan Gökçe Eyüboğlu hakkında...

ŞAHANE HAYATIM DİDEM KARAKTERİNİ KİM OYNUYOR?

Şahane Hayatım'da yer alan Didem karakterini Gökçe Eyüboğlu oynamaktadır.

GÖKÇE EYÜBOĞLU KİMDİR?

20 Ağustos 1983 yılında dünyaya geldi. İstanbul'da doğan Eyüboğlu Kamu Yönetimi mezunudur. 2009 senesinde Akdemi 35,5 Sanat Evi'nde eğitim aldı. Kadın isimli dizide Ceyda karakterini oynamıştı. Mutluyduk Belki Bugüne Kadar tiyatro oyununda canlandırdığı "Eva" karakteri ile de 23. Sadri Alışık Ödülleri’nde Komedi, Kara Komedi ve Müzikal dalında En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü’ne de aday oldu. 2021- 2022 aralığında Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde "Sanem" karakterini oynamıştı.

ŞAHANE HAYATIM HANGİ GÜN?

Dizi NOW TV ekranlarında Çarşamba günleri 20.00'da yayınlanmaktadır.