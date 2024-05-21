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Sakaryaspor, play-off 2. turunu geçen takımla 30 Mayıs tarihinde final maçına çıkacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Sakaryaspor, play-off 2. turunu geçen takımla 30 Mayıs tarihinde final maçına çıkacak
Sakaryaspor, Final Maçı, Play-Off, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trendyol 1. Lig'de heyecan devam ederken bir takım Süper Lig'e yükselecek. Çorum FK ile Bodrum FK 20 Mayıs günü mücadele etti ve 24 Mayıs'ta tekrar karşılaşacak. Futbolseverlerin gündeminde ise 1. Lig finali nerede oynanacak 2024 ve Sakaryaspor maçı finali ne zaman oynanacak soruları yer aldı.

1. Lig'de play - off karşılaşmaları son hızla devam ederken Sakaryaspor ilk finalist oldu. Merak edilenler arasında ise final maçının hangi gün, nerede oynanacağı yer aldı. Final mücadelesi son karşılaşmanın sonucunun ardından gerçekleşecek.

Çorum FK ile Bodrum FK, 20 Mayıs günü karşılaştı. Çorum Şehir Stadı'nda oynanan mücadelenin sonucu 1-1 biterken 47. dakikada Samet Yalçın atarken, Çorum FK'nın golünü 58. dakikada Atakan Akkaynak attı. Rövanş karşılaşması 24 Mayıs günü Bodrum'da gerçekleşecek. 

Sakaryaspor, play-off 2. turunu geçen takımla 30 Mayıs tarihinde final maçına çıkacak - 1. Resim

Final maçı ise 30 Mayıs'ta oynanacak. Sonucunda kazanan takım ise finalist olan ile karşılaşacak ve kazanan ekip, Süper Lig'de yarışmaya hak kazanacak.

Finalist, Kocaelispor'u 2-0 mağlup ederek direkt olarak play-off finali oynamaya hak kazandı. Bugün yapılan antrenmanla hazırlıklara devam ederken Coşkun Demirbakan şu sözleri söyledi:

“Antrenmanlar, performansı belli bir seviyede yapılan çalışmalardır. Bizim uzun bir aramız oldu 20 gün kadar. Müsabaka yapmadık, bu bir dezavantaj. Fakat yüklemeleri, müsabaka seviyesinde yapmaya çalıştık. Ne kadar başarılı olduğumuzu final maçında göreceğiz. Diğer rakiplerimiz oynaya oynaya geldi.

Sakaryaspor, play-off 2. turunu geçen takımla 30 Mayıs tarihinde final maçına çıkacak - 2. Resim

Bunların da avantaj veya dezavantajlarını da göreceğiz. Artık son düzlük, final maçında kim süreyi iyi kullanırsa o bir adım önde olur. Takımımız bu grubun en iyisi kadrosu” 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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