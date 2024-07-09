Saldırıya uğrayan eski Kısmetse Olur yarışmacısı Eslem Sena Nur, 2001 yılında doğdu

YouTube platformu üzerinden yayınlanan Kısmetse Olur programında bir dönem yer alan Eslem Sena Nur'un saldırıya uğraması sonucu sosyal medyadan destek mesajları geldi. Gündeme gelen isim hakkında ise kimdir, kaç yaşında ve nereli soruları araştırılırken uğradığı saldırıyı Instagram hesabından paylaştı.

Dün akşam gittiği bir mekanda 3 kadının saldırdığını sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoda anlatan eski Kısmetse Olur yarışmacısı Eslem Sena Nur'un gündem olurken neden, kim tarafından saldırıya uğradı bilinmiyor.

ESLEM SENA NUR KİMDİR?

2001 yılında dünyaya gelirken Uygur Türkü’dür.

Öykü Serter'in sunuculuğunu yaptığı Kısmetse Olur programına dahil olan Eslem Furkan Ağca’yı tanımak istemesiyle tanındı. Bir süre yarışmada kaldıktan sonra elendi. Yarışmadan sonra Instagram hesabı üzerinden içerikler paylaşmaya devam etti.

ESLEM SENA NUR SALDIRIYA MI UĞRADI, NEDEN?

İstanbul'da gittiği bir mekanda 3 kız tarafından saldırıya uğrayan Eslem'in arkadaşı sosyal medya hesabından "3 kız Eslem'e saldırdı ortada hiçbir şey yokken. Dikiş atıldı alnına, her yeri kan revan içinde. Merdivenden aşağı ittiler" sözlerini paylaştı.

Eslem'in kanlar içerisinde olduğu fotoğrafından bir süre sonra kendi hesabından konu hakkında konuştu.

"Kız arkadaşımla beraber mekandaydık. Eve dönmek için taksi çağırdık onu beklerden de lavaboya gittim. Benim arkamdan da 3 tane kız girdi. Kumpas olduğunu düşünüyorum. Lavaboda üstüm müsait değilken kapıyı iteklemeye çalıştılar. Çıktığımda da benimle münakaşaya girdiler. Nedense... Dayak yiyeceğimizi anladım çünkü bir tane kızın elinde çakı vardı. Orada bana saldırmaya kalktılar ben kaçmaya çalıştım. Beni orada biraz patakladılar. 2 tane kız beni yatırı dövdüler. Kafama da çakı soktular. Daha sonra beni merdivenden attılar. Kafamda 12 dikiş var. Her şerde bir hayır vardır diyelim. Şu an karakoldayım. İfadesi alınıyor arkadaşın. Ne gerek vardı bunlara" diyerek yaşadığı olayı anlattı.