Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Eslem Sena Nur saldırıya uğradı! Kanlar içinde hastaneye kaldırıldı

Eslem Sena Nur saldırıya uğradı! Kanlar içinde hastaneye kaldırıldı

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Eslem Sena Nur saldırıya uğradı! Kanlar içinde hastaneye kaldırıldı

Magazin Haberleri

Her bölümü oldukça çok konuşulan Kısmetse Olur yarışmasının Eslem Sena Nur’u sosyal medya hesabından saldırıya uğradığını açıkladı. Ünlü isim, dün akşam gittiği bir mekanda tanımadığı 3 kadının saldırısına uğradığını belirtti. Fenomen olayın ardından kanlar içerisinde hastaneye kaldırıldı.

Kısmetse olur yarışmasının fenomenlerinden Eslem Sena Nur,  dün akşam gittiği mekanda 3 kadın tarafından darp edildi.

Kanlar içinde apar topar hastaneye kaldırılan ünlü ismin kafasında ve yüzünde yaralar meydana geldi. Nur'un hastanedeki görüntüsünü yayınlayan bir kadın arkadaşı "3 kız Eslem'e saldırdı ortada hiçbir şey yokken. Dikiş atıldı alnına, her yeri kan revan içinde. Merdivenden aşağı ittiler" dedi.

Eslem Sena Nur saldırıya uğradı! Kanlar içinde hastaneye kaldırıldı - 1. Resim

"NE GEREK VARDI BUNLARA"

Fenomen Instagram hesabından yaşadıklarını anlattı. Yayınladığı videoda şunları ifade etti:

"Kız arkadaşımla beraber mekandaydık. Eve dönmek için taksi çağırdık onu beklerden de lavaboya gittim. Benim arkamdan da 3 tane kız girdi. Kumpas olduğunu düşünüyorum. Lavaboda üstüm müsait değilken kapıyı iteklemeye çalıştılar. Çıktığımda da benimle münakaşaya girdiler. Nedense... Dayak yiyeceğimizi anladım çünkü bir tane kızın elinde çakı vardı. Orada bana saldırmaya kalktılar ben kaçmaya çalıştım. Beni orada biraz patakladılar. 2 tane kız beni yatırı dövdüler. Kafama da çakı soktular. Daha sonra beni merdivenden attılar. Kafamda 12 dikiş var. Her şerde bir hayır vardır diyelim. Şu an karakoldayım. İfadesi alınıyor arkadaşın. Ne gerek vardı bunlara" ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Magazin
10 gün içinde ikinci havai fişek faciası! Patlayan yığın 27 kişiyi yaraladı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Jeff Bezos tatilde para yağdırıyor! Restoranda ödediği ücret Yok artık' dedirtti - MagazinMuğla'ya yemek yedi! Ödediği ücret 'Yok artık' dedirtti40 yıl hapsi istenen Dilan-Engin Polat çifti hakkında yeni gelişme! İddianame iade edildi - MagazinPolat çiftine ağır ceza mahkemesi yolu gözüktüİbrahim Tatlıses'in torunu Oxford yolcusu! Duyan herkes aynı yorumu yaptı - MagazinTorunundan şaşırtan karar! Duyan herkes aynı yorumu yaptıİzzet Yıldızhan’dan 23 yıllık eşiyle paylaşım... - Magazinİzzet Yıldızhan’dan 23 yıllık eşiyle paylaşım...Alkışlanacak hareket! Teoman gitarını 466 bin TL’ye sattı! O parayla... - MagazinAlkışlanacak hareket! Gitarını 466 bin TL’ye sattı: O parayla...İddialı dizide başrol değişimi! Kenan İmirzalıoğlu gitti, yerine ünlü oyuncu geldi - MagazinKenan İmirzalıoğlu gitti! Yerine ünlü oyuncu geldi
Sonraki Haber Yükleniyor...