Eslem Sena Nur saldırıya uğradı! Kanlar içinde hastaneye kaldırıldı

Her bölümü oldukça çok konuşulan Kısmetse Olur yarışmasının Eslem Sena Nur’u sosyal medya hesabından saldırıya uğradığını açıkladı. Ünlü isim, dün akşam gittiği bir mekanda tanımadığı 3 kadının saldırısına uğradığını belirtti. Fenomen olayın ardından kanlar içerisinde hastaneye kaldırıldı.

Kısmetse olur yarışmasının fenomenlerinden Eslem Sena Nur, dün akşam gittiği mekanda 3 kadın tarafından darp edildi.

Kanlar içinde apar topar hastaneye kaldırılan ünlü ismin kafasında ve yüzünde yaralar meydana geldi. Nur'un hastanedeki görüntüsünü yayınlayan bir kadın arkadaşı "3 kız Eslem'e saldırdı ortada hiçbir şey yokken. Dikiş atıldı alnına, her yeri kan revan içinde. Merdivenden aşağı ittiler" dedi.

"NE GEREK VARDI BUNLARA"

Fenomen Instagram hesabından yaşadıklarını anlattı. Yayınladığı videoda şunları ifade etti:

"Kız arkadaşımla beraber mekandaydık. Eve dönmek için taksi çağırdık onu beklerden de lavaboya gittim. Benim arkamdan da 3 tane kız girdi. Kumpas olduğunu düşünüyorum. Lavaboda üstüm müsait değilken kapıyı iteklemeye çalıştılar. Çıktığımda da benimle münakaşaya girdiler. Nedense... Dayak yiyeceğimizi anladım çünkü bir tane kızın elinde çakı vardı. Orada bana saldırmaya kalktılar ben kaçmaya çalıştım. Beni orada biraz patakladılar. 2 tane kız beni yatırı dövdüler. Kafama da çakı soktular. Daha sonra beni merdivenden attılar. Kafamda 12 dikiş var. Her şerde bir hayır vardır diyelim. Şu an karakoldayım. İfadesi alınıyor arkadaşın. Ne gerek vardı bunlara" ifadelerini kullandı.