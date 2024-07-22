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Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan katılacak olan Galatasaray'ın rakibi 5 Ağustos'ta belli olacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
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Galatasaray, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bugün UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde kura çekiliyor. Fenerbahçe-Lugano karşılaşmasının kaybedeni için saat 15.00’te Avrupa Ligi kuraları çekilecek. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman olacak araştırıldı.

Futbolseverlerin yakından takip ettiği UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürerken 22 Temmuz günü kura çekilişi yapılıyor. Fenerbahçe ve Trabzonspor’un turu geçmesi halinde karşılaşacağı rakipler netleşecekken GS rakibi kim oldu merak ediliyor.

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Avrupa'da ülkemizi temsil eden takımların 3. turdaki muhtemel rakipleri bugün belli olurken Fenerbahçe ile Trabzonspor'un turu geçmesi ve elenmesi halinde mücadele edeceği takımlar belli olacak.

GS, Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan başlayacak. 5 Ağustos günü yapılacak olan kura çekiminde Galatasaray ve Beşiktaş'ın seri başı olup olamayacağı, tur atlayan takımlara göre netleşecek.

2 takım da 3. eleme turunda seri başı olamazken 14.00'te Şampiyonlar Ligi, 15.00'te Avrupa Ligi ve 16.00'da Konferans Ligi kuraları çekilecek.

Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan katılacak olan Galatasaray'ın rakibi 5 Ağustos'ta belli olacak - 1. Resim

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ KİM 2024?

FB ile Lugano mücadele ederken kaybeden için 15.00'te Avrupa Ligi kurası çekilecek. Temsilcimiz elenmesi halinde seri başı olamayacak. Karşılaşmayı kazanması halinde Glasgow Rangers, Slavia Prag, Red Bull Salzburg, Lille muhtemel rakipleri olurken elenirse Ajax, Rapid Wien, Molde, Braga, Dinamo Kiev, Partizan, Sheriff takımlarından biri rakibi olacak.

GS RAKİBİ KİM, KİMİNLE EŞLEŞTİ?

Sarı kırmızılı ekibin rakibi henüz belli olmazken kura çekimi 5 Ağustos'ta gerçekleşecek.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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