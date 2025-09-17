Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Samsunspor - Kasımpaşa maçı saat kaçta, nerede izlenir? Bedirhan Çetin oynayacak mı!

- Güncelleme:
Samsunspor - Kasımpaşa maçı saat kaçta, nerede izlenir? Bedirhan Çetin oynayacak mı!
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Samsunspor ile Kasımpaşa arasında oynanacak 3. hafta erteleme maçı merak ediliyor. Dev mücadele öncesi yayın bilgileri araştırılıyor. Peki Samsunspor - Kasımpaşa maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Sakatlanan Bedirhan Çetin oynayacak mı? İşte ayrıntılar...

Kasımpaşa, Süper Lig erteleme maçında Samsunspor'un konuğu olacak. Kasımpaşa ligde 3 puanla 13. sırada yer alıyor. Samsunspor ise 7 puanla 9. sırada bulunuyor. Samsunspor - Kasımpaşa maçı canlı yayın bilgileri araştırılıyor. Peki Samsunspor - Kasımpaşa maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi? Haberin detayları... 

SAMSUNSPOR - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Samsunspor - Kasımpaşa, bu akşam (17 Eylül 2025) erteleme maçında karşı karşıya gelecek. Maç saat 20:00'de başlayacak. 

SAMSUNSPOR - KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA? 

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak müsabaka beIN SPORTS 2 ekranlarından canlı takip edilebilecek.  

SAMSUNSPOR - KASIMPAŞA MAÇI HAKEMİ KİM?

Samsunspor - Kasımpaşa maçında Ali Şansalan düdük çalacak. Şansalan’ın yardımcılıklarını Mehmet Salih Mazlum ve Abdullah Uğur Sarı yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Ömer Tolga Güldibi olacak.

Samsunspor - Kasımpaşa maçı saat kaçta, nerede izlenir? Bedirhan Çetin oynayacak mı! - 1. Resim

BEDİRHAN ÇETİN KASIMPAŞA MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Samsunspor stoper rotasyonunda yer alan Bedirhan Çetin, sağ diz ön çapraz bağlarından sakatlandı. Genç oyuncunun ameliyatı başarılı bir şekilde gerçekleştirilirken, kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Bedirhan Çetin, sağ diz ön çapraz bağ yırtığı nedeniyle bugün Doç. Dr. Tunay Erden tarafından başarılı bir operasyon geçirmiştir. Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşarak aramıza dönmesini temenni ediyoruz" ifadeleri kullanıldı. Bedirhan Çetin Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.

Samsunspor’da Rick van Drongelen, Lubo Satka, Toni Borevkovic ve Yunus Emre Çift ile birlikte stoper rotasyonunda yer alan Bedirhan Çetin, Türkiye 19 Milli Takımı’nda da süre alıyordu.

