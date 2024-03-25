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Seçmen kağıdı olmadan oy kullanılabilir mi? 31 Mart 2024 yerel seçimde seçim kağıdı olmadan oy kullanılır mı?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Seçmen kağıdı olmadan oy kullanılabilir mi? 31 Mart 2024 yerel seçimde seçim kağıdı olmadan oy kullanılır mı?

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Seçmen kağıdı olmadan oy kullanılabilir mi? | 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlere kısa bir süre kaldı. Seçmen, sandığa oy kullanmaya giderken seçmen kağıdı gerekiyor mu, zorunlu mu araştırıyor. Peki, Seçmen kağıdı olmadan oy kullanılır mı? 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde oy kullanmak için gerekli olan belge ve bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Oy kullanmak için seçmen kağıdı gerekiyor mu? Seçim günü yaklaştıkça seçimde oy kullanmak için hazırlık yapan vatandaşların sayısı da artıyor. Seçmen tarafından en çok merak edilen konular arasında seçmen kağıdı olmadan oy kullanılabilir olup olmadığı konusu geliyor. Peki, Seçmen kağıdı ile oy kullanmak zorunlu mu? İşte detaylar…

SEÇMEN KAĞIDI OLMADAN OY KULLANILABİLİR Mİ?

31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde yanınızda Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan resimli ve resmi nitelikteki kimliği yanınızda bulundurmanız durumunda seçmen kağıdı olmadan da oy kullanabilirsiniz.

SEÇMEN KAĞIDI NE ZAMAN DAĞITILACAK?

Seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin seçim dönemlerinde sandık atama işlemi ile nerede oy vereceğinin belirlenmesinden sonra, her seçmen için hangi seçim çevresi ve bölgesinde, kaç numaralı sandıkta oy vereceğini, seçmen sıra numarasını ve diğer bilgilerini gösterir belge (Seçmen Bilgi Kâğıdı) hazırlanır. Seçmen bilgi kağıdı, seçim takviminde belirlenen tarihler arasında, ilçe seçim kurulları tarafından seçmenlere dağıtılır.

Seçmen Bilgi Kâğıdı kendisine ulaşmayan seçmenler, internet sayfamızın "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden veya e-Devlet Kapısı üzerinden nerede oy kullanacaklarını sorgulayabilir, seçmen bilgi kayıtlarının dökümünü alabilirler.

Seçmen kağıdı olmadan oy kullanılabilir mi? 31 Mart 2024 yerel seçimde seçim kağıdı olmadan oy kullanılır mı? - 1. Resim

GEÇİCİ KİMLİKLE OY KULLANILABİLİR Mİ?

Nüfus müdürlüklerinden alınan geçici kimlik belgesi ile oy kullanılabilir.

NEREDE OY KULLANACAĞIMI NASIL ÖĞRENEBİLİRİM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından veya YSK çağrı merkezinden (444 9 975) öğrenebilirsiniz.

Not: "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden sadece seçim dönemlerinde kullanıma sunulmaktadır.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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