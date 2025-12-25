Selena'nın Müstesna'sı Parla Şenol kimdir?
Selana dizisinde Müstesna karakterini oynayan Parla Şenol, rol arkadaşı Sinan Çalışkanoğlu (Hades) hakkında dikkat çeken açıkalamalarda bulundu. Bu kapsamda "Selena'nın Müstesna'sı Parla Şenol kimdir?" sorusu gündeme geldi.
2000'li yıllarda büyük bir ilgiyle takip edilen Selana dizisi, oyuncular arasında yaşandığı belirtilen bazı set anılarıyla yeniden gündeme geldi. Dizide Müstesna karakterini oynayan Parla Şenol'un, rol arkadaşı Sinan Çalışkanoğlu hakkında yaptığı açıklamalar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
SELENA DİZİSİNİN MÜSTESNASI KİM?
Selana dizisinde Müstesna karakterini canlandıran isim Parla Şenol'dur. Televizyon ve tiyatro projelerindeki başarılı performansıyla tanınan, kariyerine ekran ve sahnede devam eden Türk oyuncudur.
PARLA ŞENOL KİMDİR?
Parla Şenol 7 Mayıs 1956 yılında İstanbul'da doğdu. 2025 yılı itibarıyla 69 yaşındadır. Babası müzisyen Armağan Şeno'dur. Dayısı Necdet Mahfi Ayral ve onun kızı Jeyan Mahfi Ayral Tözüm, erkek kardeşi ise müzisyen Arda Şenol'dur.
Namık Kemal İlkokulunda başladığı eğitimine İtalyan Kız Orta Okulu ve Site Koleji'nde devam etti. Ardından Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji bölümünü bitirdi. Dokuz yıl bale yaptı. Beş yıl solfej, bir yıl piyano dersi aldı
PARLA ŞENOL'UN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER
- Umut Dünyası
- Merkezi Haber Merkezi - 2000
- Mühürlü Güller - Firdevs - 2003
- Ölümsüz Aşk - Bedia - 2003
- Aliye - Asuman - 2004
- Seher Vakti - Hasene - 2005
- Belalı Baldız - Konuk oyuncu - 2005
- Selena - Müstesna - 2006
- Adım Bayram Bayram - Kiraz bayram - 2011
- Pis Yedili - 2011
- Umutsuz Ev Kadınları - Sabahat - 2013
- Elif - 2018
- Acı Aşk - 2015
- Gülümse Yeter - 2016
- Kadın - Safiye - 2019
- Tövbeler Olsun - Neşe Peştemalcizade - 2020
- Sen Çal Kapımı - Yadigar Özcan - 2021
Oynadığı fimler
- Hancı - 1961
- Çöpçatan - 1961
- Benim Küçük Meleğim - 1961
- Beş Hikâye - 1961
- Ekmek Parası - 1962
- Barbut Süleyman - 1962
- Bahriyeli Ahmet (Ayla) - 1962
- Bana Annemi Anlat - 1963
- Erkek Ali - 1963