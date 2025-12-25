Selana dizisinde Müstesna karakterini oynayan Parla Şenol, rol arkadaşı Sinan Çalışkanoğlu (Hades) hakkında dikkat çeken açıkalamalarda bulundu. Bu kapsamda "Selena'nın Müstesna'sı Parla Şenol kimdir?" sorusu gündeme geldi.

2000'li yıllarda büyük bir ilgiyle takip edilen Selana dizisi, oyuncular arasında yaşandığı belirtilen bazı set anılarıyla yeniden gündeme geldi. Dizide Müstesna karakterini oynayan Parla Şenol'un, rol arkadaşı Sinan Çalışkanoğlu hakkında yaptığı açıklamalar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Selana dizisinde Müstesna karakterini canlandıran isim Parla Şenol'dur. Televizyon ve tiyatro projelerindeki başarılı performansıyla tanınan, kariyerine ekran ve sahnede devam eden Türk oyuncudur.

Parla Şenol 7 Mayıs 1956 yılında İstanbul'da doğdu. 2025 yılı itibarıyla 69 yaşındadır. Babası müzisyen Armağan Şeno'dur. Dayısı Necdet Mahfi Ayral ve onun kızı Jeyan Mahfi Ayral Tözüm, erkek kardeşi ise müzisyen Arda Şenol'dur.

Namık Kemal İlkokulunda başladığı eğitimine İtalyan Kız Orta Okulu ve Site Koleji'nde devam etti. Ardından Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji bölümünü bitirdi. Dokuz yıl bale yaptı. Beş yıl solfej, bir yıl piyano dersi aldı

PARLA ŞENOL'UN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

Umut Dünyası

Merkezi Haber Merkezi - 2000

Mühürlü Güller - Firdevs - 2003

Ölümsüz Aşk - Bedia - 2003

Aliye - Asuman - 2004

Seher Vakti - Hasene - 2005

Belalı Baldız - Konuk oyuncu - 2005

Selena - Müstesna - 2006

Adım Bayram Bayram - Kiraz bayram - 2011

Pis Yedili - 2011

Umutsuz Ev Kadınları - Sabahat - 2013

Elif - 2018

Acı Aşk - 2015

Gülümse Yeter - 2016

Kadın - Safiye - 2019

Tövbeler Olsun - Neşe Peştemalcizade - 2020

Sen Çal Kapımı - Yadigar Özcan - 2021

Oynadığı fimler

Hancı - 1961

Çöpçatan - 1961

Benim Küçük Meleğim - 1961

Beş Hikâye - 1961

Ekmek Parası - 1962

Barbut Süleyman - 1962

Bahriyeli Ahmet (Ayla) - 1962

Bana Annemi Anlat - 1963

Erkek Ali - 1963

