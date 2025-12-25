Bir döneme damgasını vuran ve 2006-2009 yılları arasında ekranlarda yayınlanan Selena dizisinin efsane karakterlerinden Müstesna’yı canlandıran Parla Şenol, yıllar sonra dizinin setiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Şenol, yaptığı itirafta, sette bir oyuncuyla “ciddi bir problem” yaşadığını ve bu nedenle ilerleyen bölümlerde ikisine bir daha ortak sahne yazılmadığını açıkladı. Üstelik Şenol, yaşanan olayın ardından oyuncunun kim olduğunu da ifşa etti.

Selena adlı dizide kendine özgü karakteriyle izleyicilerin gönlünde ayrı bir yer edinen ve Müstesna rolüyle tanınan Parla Şenol, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında sette yaşanan kriz hakkında ilk kez konuştu.

Şenol, yaptığı açıklamada, set ortamındaki bazı oyuncuların iş disiplinine uymadığını ve bu durumun çalışma temposunu olumsuz etkilediğini dile getirdi.

“SİNAN ÇALIŞKANOĞLU İŞ CİDDİYETİNİ BOZAN BİR OYUNCUYDU”

Parla Şenol, özellikle Hades karakterine hayat veren Sinan Çalışkanoğlu ile yaşadığı sorunlardan bahsederek, “Sette ciddi bir problem yaşadık. Bu nedenle bir daha ikimize ortak sahne yazılmadı” ifadelerini kullandı.

Selena setinde kriz! Parla Şenol meslektaşı Sinan Çalışkanoğlu’nu yıllar sonra ifşa etti

İlk başta isim vermekten kaçınan Şenol, daha sonra Çalışkanoğlu’nun adını vererek, yaşananları şu sözlerle anlattı:

“İş ciddiyetini bozan bir oyuncuydu. Çok şamata yapıyordu. Set gecikiyor, iş aksıyor. Gece 11.30 olmuş, insanlar evine gitmek için can atarken gidip orada elektrikçinin bacağını ‘hav hav’ diye ısırmanın bir anlamı yok yani. Bana da saygısızlık, orada çalışan herkese saygısızlık!”

Haberle İlgili Daha Fazlası