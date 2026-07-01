2026 FIFA Dünya Kupası'nda Senegal Milli Takımı'nın son 32 turuna yükselmesiyle birlikte ülkeye ilişkin bilgiler de merak edilmeye başlandı. "Senegal Müslüman mı?", "Senegal'in dini inancı nedir" soruları en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

Batı Afrika'da yer alan Senegal, nüfus yapısı ve kültürel çeşitliliğiyle dikkat çekiyor. Dünya Kupası'nda mücadele eden Senegal Milli Takımı'nın başarısı sonrasında ülkenin dini yapısı, nüfus özellikleri ve resmi dili hakkında araştırmalar da hız kazandı.

SENEGAL MÜSLÜMAN MI?

Senegal, nüfusunun büyük çoğunluğu Müslüman olan ülkeler arasında yer alıyor. Ülkede yaşayanların yaklaşık yüzde 92'si İslam dinine mensup.

İslam, Senegal'de yalnızca dini hayatı değil, günlük ve kültürel gelenekleri de etkiliyor. Bununla birlikte ülkede farklı inanç grupları da bir arada yaşıyor. Senegal, Batı Afrika'da dini hoşgörünün öne çıktığı ülkelerden biri olarak gösteriliyor ve farklı dinlere mensup topluluklar uzun yıllardır birlikte yaşamını sürdürüyor.

SENEGAL'İN DİNİ İNANCI NEDİR?

Senegal'de en yaygın din İslam'dır. Ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 92'sini Müslümanlar, yüzde 2'sini Hristiyanlar oluştururken, kalan kesim ise geleneksel Afrika inançlarını sürdürüyor. Bu yapı, Senegal'i Afrika kıtasındaki Müslüman nüfusun yoğun olduğu ülkelerden biri haline getiriyor.

Resmi dili Fransızca olan Senegal'de günlük hayatta en yaygın konuşulan dil ise Wolof'tur. Bunun yanı sıra yerel diller de kullanılıyor. Başkenti Dakar olan ülke, Afrika Birliği, Birleşmiş Milletler, ECOWAS ve İslam İşbirliği Teşkilatı'nın da üyeleri arasında yer alıyor.

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