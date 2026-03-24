Ramazan ayının sona ermesiyle birlikte Şevval orucuna yönelik araştırmalar arttı. Hicri takvimin 10. ayı olan Şevval’de tutulan 6 günlük oruç, Ramazan sonrası ibadetlerini sürdürmek isteyen Müslümanlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Peki, Şevval ayı 6 gün orucu ne zaman, nasıl tutulur?

Ramazan ayının ardından başlayan Şevval ayında tutulacak oruçlarla ilgili merak edilenler gündeme geldi. İslam alimlerinin değerlendirmelerine göre, Şevval ayında tutulan 6 günlük nafile oruç büyük sevap olarak kabul ediliyor. Bu süreçte, geçmişten kalan (kaza) oruçların da aynı günlerde tutulabileceği belirtiliyor.

Yapılan açıklamalara göre, Şevval ayında kaza orucu tutan bir kişi, ayrıca nafile Şevval orucuna niyet etmese bile bu ayda oruç tuttuğu için Şevval orucunun sevabına da ulaşabiliyor. Uzmanlar, özellikle mübarek günlerde oruç tutulurken kazaya niyet edilmesinin uygun olduğunu ifade ediyor.

Şevval ayı 6 gün orucu ne zaman, nasıl tutulur?

ŞEVVAL AYI ORUCU NE ZAMAN?

Bu 6 gün orucun bayramdan sonra hemen tutulması iyidir. Aralıklı tutmak da caizdir. Kazaya niyet ederek tutmalı. Kaza oruçlarını, pazartesi ve perşembe günleri tutmak daha iyidir.

Şevval ayı, Hicri takvimin 10. ayıdır ve ilk günü Ramazan Bayramı ile başlar.

Bu yıl Şevval ayı, 20 Mart- 17 Nisan 2026 tarihleri arasında idrak edilecek. 6 günlük oruç ise Şevval ayı içerisinde ister peş peşe isterse aralıklar halinde tutulabilir.

Üç hadis-i şerif meali şöyledir:

(Ameller, pazartesi ve perşembe günleri arz olunur. Ben de amelimin oruçluyken arz olunmasını isterim.) [Tirmizi]

(Pazartesi ve perşembe, günahların affedildiği gün olduğu için oruç tutuyorum.) [Müslim]

(Cennetin kapıları pazartesi ve perşembe günleri açılır.) [Müslim]

Haberle İlgili Daha Fazlası