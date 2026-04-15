Şevval ayının sona ermesine kısa süre kala, bu dönemde ibadetlerini sürdürmek isteyenler için tarih arayışı hız kazandı. 2026 yılı Şevval ayı bitiş tarihi ve Şevval'in son günü araştırılıyor.

Ramazan Bayramı’nın ardından başlayan Şevval ayı, Müslümanlar için manevi açıdan önemli bir dönem olarak öne çıkıyor. Özellikle Şevval orucu tutmak isteyenler, ayın ne zaman sona ereceğini ve ibadetlerini hangi tarihe kadar yerine getirebileceklerini araştırıyor.

ŞEVVAL AYI NE ZAMAN BİTİYOR?

Hicri takvimin 10. ayı olan Şevval, 2026 yılında 20 Mart tarihinde başladı. Ramazan Bayramı’nın ilk günüyle birlikte başlayan bu ay, dini takvim açısından önemli bir geçiş dönemini temsil ediyor.

2026 yılı için yapılan hesaplamalara göre Şevval ayı 18 Nisan 2026 tarihinde sona erecek. Bu tarih itibarıyla Hicri takvimin bir sonraki ayı olan Zilkade başlayacak.

Şevval ayı ne zaman bitiyor? Şevval ayı bitiş tarihi 2026

ŞEVVAL AYININ SON GÜNÜ NE ZAMAN?

2026 dini günler takvimine göre Şevval ayının son günü 17 Nisan 2026 olarak yer aldı. Şevval orucu olarak bilinen ve İslam’da tavsiye edilen 6 günlük oruç, bu ay içerisinde tutuldu. Oruçlarını tamamlamak isteyenler için Şevval'in son günü belli oldu.

