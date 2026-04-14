Şevval ayının son günlerinde, Zilkade ayının başlangıç tarihi ve dini anlamı merak konusu oldu. Haram aylar arasında yer alan Zilkade hicri takvimde 11. aya denk geliyor. 2026 yılında Zilkade ayının başlangıcı ve ilk günü merak ediliyor.

Zilkade ayının ne zaman başlayacağı ve hangi anlamları taşıdığı, özellikle dini günleri takip eden vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

ZİLKADE AYI NE ZAMAN 2026?

Hicri takvimin 11. ayı olan Zilkade, 2026 yılında 18 Nisan Cumartesi günü başlayacak. Zilkade ayının başlamasıyla birlikte, Kurban Bayramı’nın yer aldığı Zilhicce ayına da bir adım daha yaklaşılmış oluyor.

Zilkade, “haram aylar” olarak bilinen dört kutsal aydan biri olması nedeniyle ayrı bir öneme sahiptir. Bu ayda geleneksel olarak savaş ve çatışmadan uzak durulması gerektiği kabul edilir. Günümüzde bu anlayış daha çok manevi bir huzur ve sükunet dönemi olarak yorumlanmakta, ibadetlere yönelmenin önemine dikkat çekilmektedir.

ZİLKADE'NİN İLK GÜNÜ NE ZAMAN?

2026 yılında Zilkade ayının ilk günü 18 Nisan Cumartesi gününe denk geliyor. Hicri takvim ayları, ayın hareketlerine göre belirlendiği için miladi takvime göre her yıl farklı tarihlere kayabiliyor. Bu nedenle Zilkade’nin başlangıcı da her yıl yaklaşık 10-11 gün geri geliyor.

Zilkade ayının ilk günü, özellikle dini hassasiyetleri olan kişiler için yeni bir manevi dönemin başlangıcı olarak görülüyor. Bu süreçte ibadetlerin artırılması, kötü davranışlardan uzak durulması tavsiye ediliyor.

ZİLKADE'NİN ANLAMI

Zilkade kelimesi, Arapça kökenli olup “oturma, yerinde kalma” anlamına gelir. Tarihsel olarak bu ayda savaşların durdurulması ve insanların bulundukları yerde kalmaları nedeniyle bu isimle anıldığı ifade edilir. Aynı zamanda “zü’l-ka‘deti’l-harâm” olarak da adlandırılır ve haram aylar arasında yer alır.

