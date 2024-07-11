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Sokak hayvanları için kurulan "Evcil Köy" Yozgat'ta yer alacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Sokak hayvanları için kurulan &quot;Evcil Köy&quot; Yozgat&#039;ta yer alacak

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yozgat'ta barınakta yer alan sokak hayvanlarının daha özgür bir şekilde yaşayabilmesi için küçük kafeslerden çıkarılması hedeflenirken Yozgat'ta Evcil Köy hayata geçecek. Yozgat Belediye Başkanı Dr. Kazım Arslan'ın seçim vaatleri arasında yer alan Evcil Köy nerede kurulacak merak ediliyorken detayları belli oldu.

Yozgat'ta yer alan sokak hayvanlarının doğal ortamında rahat bir şekilde yaşayabilmesi için hayata geçirilen Evcil Köy projesi sosyal medyada oldukça beğenildi.

Açık alanda hayvanların özgürce gezebileceği ortam büyük ilgi çekerken köyün ne zaman açılacağı da merak konusu olmuştu. Yozgat Belediye Başkanı Dr. Kazım Arslan, projeye dair bilgileri aktardı.

EVCİL KÖY NEREDE KURULACAK?

Son günlerde gündem olan "Evcil Köy" Yozgat'ta kurulacak. Sokak hayvanlarının sağlıklı bir şekilde hayatlarını sürdürmesi için Yozgat Belediyesi projeyi hayata geçiriyor.

Kazım Arslan'ın seçim vaatlerinden biri olan Evcil Köy, hayvanların sağlıksız olan barınaklarda mutsuz olmasından çok özgür ve sağlıklı doğal ortamlarda hayatına devam etmesi amaçlandı.

Sokak hayvanları için kurulan

Hayvanlara tıbbı müdahalelerinde olacağı alanda her türlü barınma ve beslenme imkanları sağlanırken mama üretimi de gerçekleşecek.

Sokak hayvanlarına karşı toplumsal duyarlılığın artmasına öncü olması beklenen projede, Yozgat Belediyesi Geçici Hayvan Barınağı 40 dönüm alanda Evcil Köy olacak.

Yozgat Belediye Başkanı Dr. Kazım Arslan, proje hakkında şu sözleri söyledi:

“Bu konu ile ilgili çok farklı görüşler var. Kimisi uyutulmasından bahsediyor kimisi itlafından bahsediyor kimisi de daha farklı yaklaşıyor. Biz Yozgat Belediyesi olarak sokak hayvanlarına karşı daha çok merhametle yaklaşılması gerektiği kanaatindeyiz. Çünkü onları Cenabı Hakk'ın bizim merhametimize sınadığı bir alan olarak görüyoruz.

Sokak hayvanları için kurulan

Bu yüzden biz seçim kampanyamızda bir proje açıkladık ve söz verdik. Projemizin adı 'Evcil Köy' idi. Biz burada bu projeyi gerçekleştiriyoruz. Burada iki bölüm olacak. Birisi köpeklerin barındırıldığı, beslendiği bölümler.

Diğeri de kedilerin daha ayrı bir bölümde barındırılıp, beslendiği, tedavisinin yapıldığı bölüm olacak. Burası yapacağımız ilavelerle birlikte 35-40 dönümlük bir arazi olacak. Şu anda birtakım çalışmalar yapılıyor ama istediğimiz seviyede değiliz.

Çünkü burada gerçekleştirecek olduğumuz inşaatlar var. Gerçekleştirecek olduğumuz yapılar var. Proje tamamlandığında burada güzel bir idari binamız olacak. Hayvanlara her türlü müdahalenin yapılabileceği bir klinik binamız olacak. Aynı zamanda hayvanların yemek ihtiyaçlarını karşılamak için de burada mama üretimi de yapacağız.

Sokak hayvanları için kurulan

Dolayısıyla sokak hayvanlarını toplumdan biraz daha uzakta ama kendi doğal ortamlarında barınmalarını, beslenmelerini sağlayabileceğiz ve ben bunun Türkiye'ye örnek bir proje olacağına inanıyorum” 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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