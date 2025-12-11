Türkiye Gazetesi
Son dakika İstabul elektrik kesintisi sorgulama: 11 Aralık Perşembe elektrikler ne zaman gelecek?
İstanbul'un iki yakasında elektrik dağıtımını sağlayan BEDAŞ (Avrupa Yakası) ve AYEDAŞ (Anadolu Yakası), 11 Aralık 2025 Perşembe günü için planlı bakım, onarım ve yatırım çalışmaları nedeniyle birçok ilçede elektrik kesintisi uygulanıyor.
Sabah saatleri itibarıyla elektrik kesintisiyle karşılan İstanbullular, "Elektrikler ne zaman gelecek?" sorusunun cevabını araştırmaya başladı.
11 ARALIK PERŞEMBE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?
BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, 11 Aralık günü İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak. Kesintiler, planlı bakım çalışmaları nedeniyle gerçekleştirilecek.
BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI
AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI
