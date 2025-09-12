Son dakika transfer haberi! Serdar Dursun kaç yaşında, hangi takıma geldi?

En son İran ekiplerinden Persepolis’te forma giyen milli futbolcu Serdar Dursun, transfer döneminin son günlerinde Süper Lig’e döndü. Adı bir süredir Bursaspor ile de anılan tecrübeli golcü, tercihini Süper Lig’in yeni takımlarından birinden yana kullandı. Peki Serdar Dursun hangi takıma geldi, kaç yaşında? İşte detaylar...

SERDAR DURSUN KAÇ YAŞINDA?

Serdar Dursun, 19 Ekim 1991 yılında Almanya’da doğdu. Serdar Dursun şuan 33 yaşındadır. Milli takımda da forma giymiştir. 1,90 boyunda 80 kilodur.

SERDAR DURSUN HANGİ TAKIMA TRANSFER OLDU?

33 yaşındaki forvet oyuncusu Serdar Dursun, Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor'a transfer oldu. Tecrübeli futbolcu Kocaeli ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Yeşil-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kutsal renklere hoş geldin Serdar. Serdar Dursun ile kulübümüz arasında 1 yıllık sözleşme imzalanmıştır." ifadesine yer verildi.

SERDAR DURSUN EN SON NEREDE OYNADI?

Son olarak İran takımlarından Persepolis'te oynayan Serdar Dursun, forma giydiği 15 maçta 5 gol kaydetti. Kendisi daha çok Fenerbahçe'deki performansı ile dikkatleri üzerine çekmişti.