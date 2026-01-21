Son depremler listesi 21 Ocak 2026 Çarşamba günü vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Türkiye'de meydana gelen depremlerin ardından "Az önce deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde?" soruları gündeme geldi. 21 Ocak AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son veriler...

Sarsıntı hisseden vatandaşlar arama motorlarına yönelmeye başladı. Az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde? sorularına cevap aranıyor. 21 Ocak 2026 Çarşamba günü yaşanan son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan anlık verilere göre, nerede deprem olduğu belli oldu.

Son depremler listesi 21 Ocak 2026: Az önce deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde?

AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, 21 Ocak 2026 Çarşamba günü 07:21'de Denizli'nin Bozkurt ilçesinde 1.4 büyüklüğünde deprem görüldü. Derinliği ise 7.0 olarak kaydedildi. Şimdiye kadar 3.0 ve üzeri büyüklükte bir deprem meydana gelmedi.

SON DAKİKA BİNGÖL'DE DEPREM Mİ OLDU?

Bingöl’de sabah saatlerinde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi, depremin saat 04.01’de Çukurca merkezli ve 3,3 büyüklüğünde olduğunu duyururken, AFAD ise sarsıntının saat 05.28’de Bingöl merkezde 1,2 büyüklüğünde kaydedildiğini açıkladı.

AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile ülkede meydana gelen tüm depremlerden anlık olarak haberdar olunabiliyor. Bu kapsamda AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin resmi internet adresi ile birlikte sosyal medya hesaplarını takip etmek tavsiye ediliyor.

