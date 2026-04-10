Cuma günü mesajları, haftanın en mübarek gününe ulaşmanın huzurunu yaşayan vatandaşlar tarafından sabahın erken saatlerinden itibaren paylaşılmaya başlandı. Sevdiklerine iyi dileklerini iletmek isteyenler, sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları aracılığıyla cuma mesajlarını veriyor. İşte sosyal medyada en çok beğeni olan cuma mesajları...



Sosyal medyada en çok beğeni alan cuma mesajları, kısa ve uzun seçenekleriyle, kullanıcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Vatandaşlar, bu mübarek günün manevi atmosferini sevdikleriyle paylaşmak için anlam yüklü sözleri tercih ederken, dualar ve temennilerle dolu mesajlar dijital platformlarda geniş kitlelere ulaşıyor.



CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ "Dua edenin eli boş dönmez.

Çünkü Allâh ,ya dileğini verir

Ya da daha hayırlısını…" "Biz Nasip Deriz

Hayırlısı Deriz,

Tevekkül Ederiz,

Tebessüm Ederiz,

Her Şeyi Allah'a Bırakır,

Mutlu Olmasını Biliriz Hayırlı cumalar" "Rabbim bugünü dertlerin azaldığı,

umutların çoğaldığı,duaların karşılık bulduğu bir Cuma eylesin

Gönlün hafif, yüzün güleç olsun"

"Rabbim gönlümüzdeki sıkıntıları ferahlığa, dualarımızı kabule, sabrımızı selamete çıkarsın.

Hakkın yanında duran, kul hakkından sakınan, kalbi temiz olan kullarından eylesin bizleri.

Allah’a emanet olun " “Kim benim sünnetimi yaşatırsa beni sevmiş olur, kim de beni severse cennette benimle birlikte olur”

Tirmizi, İlim, 16.Hayırlı Cumalar

"Kırk dert, kırk düğüm olsa;

bir inşirâh hepsini çözmeye yeter.

Hayırlı cumalar" "Bu mübarek günde umut edip beklediğiniz el açıp dua ettiğiniz ne varsa kabul olur. İnşallah

Hayırlı Cumalar" "Allah haberimiz olmadan arkamızdan hayırlı dua edenlerin sayısını arttırsın."

"Sabrederek ve namaz kılarak Allah’tan yardım dileyin. Şüphesiz Allah sabredenlerle beraberdir. (Bakara Suresi, 153. Ayet) Rahmet ve mağfiret kapılarının sonuna kadar açıldığı bu mübarek günde; tüm hemşehrilerime hayırlı ve bereketli Cumalar diliyorum."

"Her zorluk geçer, yeter ki umut tükenmesin…

Gönüller ferah, dualar kabul olsun. Hayırlı Cumalar." "Bizi yoklukla, hastalıkla, sıkıntıyla

ve sevdiklerimizle imtihan etme..

Hayırlı cumalar"



