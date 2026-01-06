Turkcell Süper Kupa 2025, bu sezon ilk kez uygulanan yeni formatıyla futbolseverlerin karşısına çıkarken, organizasyonda finale yükselen ilk takım Galatasaray oldu. Yarı final mücadelesinde Trabzonspor’u farklı skorla geçen sarı-kırmızılı ekip, kupaya bir adım daha yaklaşarak gözünü final karşılaşmasına çevirdi. Peki, Süper Kupa finali ne zaman? İşte tüm detaylar...

Gaziantep Stadyumu’nda oynanan yarı final mücadelesinde Galatasaray, oyunun kontrolünü büyük bölümünde elinde tuttu. Hücumda etkili bir performans sergileyen sarı-kırmızılılar, ilk yarıda bulduğu gollerle avantajı yakaladı. İkinci yarıda da temposunu koruyan Galatasaray, rakibine oyun üstünlüğünü kabul ettirerek sahadan 4-1’lik galibiyetle ayrıldı. Galatasaray, Turkcell Süper Kupa 2025’te finale yükselen ilk takım olmayı başardı. Peki, Süper Kupa finali ne zaman?

Süper Kupa finali ne zaman? Galatasarayın final rakibi bugün belli olacak!

SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN?

Turkcell Süper Kupa 2025’te final karşılaşmasının tarihi belli oldu. Süper Kupa final maçı 10 Ocak Cumartesi günü oynanacak. Heyecanla beklenen dev mücadele saat 20.30’da başlayacak.

Süper Kupa finali ne zaman? Galatasarayın final rakibi bugün belli olacak!

SÜPER KUPA FİNALİ NEREDE?

Süper Kupa finali İstanbul Başakşehir'de bulunan Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda yapılacak.

Süper Kupa finali ne zaman? Galatasarayın final rakibi bugün belli olacak!

SÜPER KUPA FİNALİNDE GALATASARAY'IN RAKİBİ KİM OLACAK?

Yarı finalde Trabzonspor’u mağlup ederek finale yükselen Galatasaray’ın rakibi, Fenerbahçe ile Samsunspor arasında oynanacak diğer yarı final maçının ardından netleşecek. Bu akşamki karşılaşmadan galip ayrılan takım, Süper Kupa finalinde Galatasaray’ın karşısına çıkacak.



Haberle İlgili Daha Fazlası