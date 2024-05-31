Süper Lig'e çıkan Bodrum FK, 1931 yılında kuruldu

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 31 Mayıs 2024 08:57 - Güncelleme: 31 Mayıs 2024 09:10 - Güncelleme:

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Dün akşam gerçekleşen karşılaşmanınsonucunda Süper Lig'e yükselen takım belli oldu. Taraftarların yakından takip ettiği mücadeleyle beraber Bodrum FK Süper Lig'e çıktı mı, hangi takım çıktı araması yükseldi. 30 Mayıs akşamı nefes kesen karşılaşma sona erdi ve Sakaryaspor'un 3-1 mağlubiyetinin ardından lige yükselen ekip belli olurken maçlarının nerede oynanacağı merak konusu oldu.