Süper Lig'e çıkan Bodrum FK, 1931 yılında kuruldu
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Dün akşam gerçekleşen karşılaşmanınsonucunda Süper Lig'e yükselen takım belli oldu. Taraftarların yakından takip ettiği mücadeleyle beraber Bodrum FK Süper Lig'e çıktı mı, hangi takım çıktı araması yükseldi. 30 Mayıs akşamı nefes kesen karşılaşma sona erdi ve Sakaryaspor'un 3-1 mağlubiyetinin ardından lige yükselen ekip belli olurken maçlarının nerede oynanacağı merak konusu oldu.
Abdulkadir Bitigen'in yönettiği Trendyol 1. Lig final maçının bitmesiyle beraber Süper Lig'de yer alacak olan son takım netleşti. Taraftarların heyecanla takip ettiği mücadelenin ardından Bodrumspor maçlarını nerede oynayacak araması yapıldı.
Takım, Muğla'nın Bodrum ilçesinde 1931 yılında kuruldu. Kadın voleybol'da ise 2. Lig'de mücadele ediyor. Bodrum FK, play-off finalinde Sakaryaspor'u 3-1 yenerek Süper Lig'e yükselen ekip oldu. Golleri Gökdeniz, Celutska ve Tunahan atarken, Sakaryaspor'un tek golünü Dimitrov kaydetti.
Karşılaşmada Tunahan Akpınar ve Rotman'a kırmızı kart çıkarken galip olan takım, 1. Lig'de 57 puanla 4. sırada yer alıyordu.
Yeni Adana Stadı'ndaki oynanan maçın bitmesiyle beraber taraftarlar büyük coşkuyla kutlamalara başladı. Hazırlanan platformda yapılan kutlama anında kupayı İsmet Taşdemir ve oyuncuları aldı.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, şu sözlerle takımı kutladı:
"Yeni Adana Stadyumu'nda Sakaryaspor ile Bodrum FK arasında oynanan Trendyol 1. Lig play-off finalinde rakibini mağlup ederek Trendyol Süper Lig’e yükselen üçüncü takım olan Bodrum FK'yi kutluyorum. Futbolcuları, teknik heyeti, yönetimi ve taraftarlarını tebrik ediyorum. Sakaryaspor'u da finaldeki mücadelesinden dolayı tebrik ediyor, Bodrum FK'ye önümüzdeki sezon mücadele edeceği Trendyol Süper Lig'de başarılar diliyorum."
Dün akşam gerçekleşen kutlama anından görüntüler:
Kaynak: Türkiye Gazetesi