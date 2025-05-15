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Survivor'da kim elendi, Yağmur mu, Sevgi mi? 14 Mayıs Survivor 2025'te eleme adayları ve düello eşleşmeleri belli oldu!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Survivor&#039;da kim elendi, Yağmur mu, Sevgi mi? 14 Mayıs Survivor 2025&#039;te eleme adayları ve düello eşleşmeleri belli oldu!
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Survivor'da elenen isim Yağmur ile Sevgi arasındaki düello ile belli oldu. 14 Mayıs 2025 tarihli Survivor son bölümde oynanan dokunulmazlık oyununda Batuhan ile İsmail arasındaki gerginlik, Acun Ilıcalı'nın verdiği cezalar ile karara bağlandı. Haftanın son dokunulmazlık oyunu ile erkekler haftasının düello eşleşmeleri netleşti. 

Survivor 2025 All Star Gönüllüler'de kadınlar haftasının elenen ismi belli oldu. Geçen hafta finalde yenilen Yağmur ile bu hafta finalde rakibi olan Sevgi arasındaki düello, Survivor'a veda eden ismi belirledi. 

Eleme düellosu sonrasında haftanın son dokunulmazlık oyunu ekrana geldi. İsmail'in Batuhan'a uyguladığı şiddet ile oyun alanında kısa süreli gerginlik yaşadı. Acun Ilıcalı, İsmail'e  verilen cezayı konseyde açıkladı. 

Dokunulmazlık oyunu ile haftanın eleme adayları ve düello eşleşmeleri de belli oldu.

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor 2025'te kadınlar haftasında Yağmur ile Sevgi eleme düellosunda karşılaştı. İki turlu oyunda Sevgi 3-1 ve 3-0 skorlar ile yarışmada kalmayı başardı. Yağmur ise Survivor'a veda eden isim oldu. 

Survivor'da kim elendi, Yağmur mu, Sevgi mi? 14 Mayıs Survivor 2025'te eleme adayları ve düello eşleşmeleri belli oldu! - 1. Resim

SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? 

Survivor'da haftanın son dokunulmazlık oyunu, İsmail ile Batuhan arasındaki gerginlik ile başladı. Batuhan, oyun sonrası atış yapmasını eleştirince İsmail sinirlendi ve "Gel sen de beş atış yap" diyerek Batuhan'ın tişörtünden sert bir şekilde çekti. Daha sonra üzerine yürümesi ve çalışanlara da hakaret etmesi nedeniyle oyundan çıkarıldı ve kampa gönderildi. 

Survivor'da kim elendi, Yağmur mu, Sevgi mi? 14 Mayıs Survivor 2025'te eleme adayları ve düello eşleşmeleri belli oldu! - 2. Resim

Dokunulmazlık oyunu erkekler turunu All Star, kadınlar turunu Gönüllüler kazanınca en iyiler turuna geçildi. Final turunu 3-1 kazanan mavi takım dokunulmazlığın sahibi oldu.

Survivor'da kim elendi, Yağmur mu, Sevgi mi? 14 Mayıs Survivor 2025'te eleme adayları ve düello eşleşmeleri belli oldu! - 3. Resim

HAFTANIN ELEME ADAYLARI VE DÜELLO EŞLEŞMELERİ

Survivor 2025'te dokunulmazlığı kaybeden All Star'da eleme adayı İsmail oldu. Performans sıralamalarına göre düello eşleşmeleri de Batuhan-Sedat, İsmail-Volkan şeklinde oldu. 

Survivor'da kim elendi, Yağmur mu, Sevgi mi? 14 Mayıs Survivor 2025'te eleme adayları ve düello eşleşmeleri belli oldu! - 4. Resim

İSMAİL'E VERİLEN CEZA

Dokunulmazlık oyununda Batuhan'a ve çalışanlara yaptıkları sonrasında İsmail'e 2 gün yokluk adası, 3 ödülden men cezası verildi. 

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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