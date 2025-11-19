Tarkan, 2026’nın ilk ayında İstanbul’da peş peşe vereceği konserlerle sahnelere geri dönmeye hazırlanıyor. Volkswagen Arena’da planlanan konser serisi için takvim ve bilet satış tarihi duyuruldu, bilet fiyatlarının ise açıklanacağı tarih bekleniyor. Hayranlar, Tarkan İstanbul konseri 2026 yılı tarihleri ve bilet detaylarını merak ediyor.

Avrupa turnesini tamamlayan Tarkan, uzun bir aradan sonra İstanbul’da yeniden sahneye çıkacak. Art arda düzenlenecek konserlerde hem klasikleşmiş hitlerini hem de “Kuantum 51” albümünden şarkıları seslendirecek. Tarkan İstanbul konseri 2026 ne zaman, bilet fiyatları ne kadar araştırılıyor.

TARKAN İSTANBUL KONSERİ 2026 NE ZAMAN?

Tarkan, İstanbul’da 16, 17, 20 ve 23 Ocak 2026 tarihlerinde Volkswagen Arena’da sahne alacak. Böylece megastar, dört ayrı gecede sevenleriyle buluşmuş olacak.

Sanatçı, bu konserlerde hem sevilen klasik parçalarını hem de “Kuantum 51” albümündeki yeni şarkılarını seslendirecek. Uzun süredir İstanbul’da konser vermeyen Tarkan’ın dönüşü, müzikseverler arasında büyük heyecana neden oldu.

TARKAN İSTANBUL KONSERİ BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Tarkan’ın İstanbul konserlerine ait bilet fiyatları henüz açıklanmadı. Fiyatların, biletlerin satışa açılacağı gün duyurulması bekleniyor.

Fiyatların, salonun farklı kategorilerine göre değişmesi ve büyük konser salonu standartlarına yakın olması öngörülüyor. Net rakamlar, satış ekranı açıldığında görülebilecek.

TARKAN İSTANBUL KONSERİ BİLETLERİ SAAT KAÇTA SATIŞA ÇIKACAK?

Tarkan konserlerinin biletleri 19 Kasım 2025 Çarşamba günü saat 11.00’de satışa çıkacak.

Biletler Biletix üzerinden satın alınabilecek. Organizasyon ekibi, yoğun talep nedeniyle biletlerin kısa sürede tükenebileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

TARKAN KONSERİ NEREDE YAPILACAK?

Konserler, İstanbul Sarıyer’de bulunan Volkswagen Arena’da düzenlenecek. Mekan, akustik yapısı ve geniş kapasitesiyle büyük konser organizasyonlarına sıkça ev sahipliği yapıyor.

