Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde planlı bakım ve altyapı çalışmaları kapsamında birçok mahallede elektrik kesintisi uygulanıyor. 12 ve 13 Nisan tarihlerini kapsayan kesintiler, geniş bir bölgeyi etkilerken saat aralıkları ve etkilenen mahalleler merak konusu oldu. İşte, Tekirdağ Çorlu elektrik kesintisi listesi...

Çorlu’da elektrik dağıtım şirketi tarafından yürütülen planlı çalışmalar doğrultusunda farklı mahallelerde belirli saatler arasında enerji kesintileri yaşanıyor. 12-13 Nisan 2026 tarihlerinde uygulanacak planlı elektrik kesintileri birçok mahalleyi kapsıyor.

TEKİRDAĞ ÇORLU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

12 Nisan 2026 Pazar

Saat: 01:00 - 04:00 (3 saat)

Etkilenen mahalleler:

Şahpaz - Seymen - Önerler - Zafer - Hürriyet - Esentepe - Kazımiye - Rumeli - Alipaşa - Muhittin

Ek kesinti (gündüz):

13:00 - 14:00 - Türkgücü OSB

Tekirdağ Çorlu elektrik kesintisi listesi! 12-13 Nisan Tredaş kesinti sorgulama

13 Nisan 2026 Pazartesi

Saat: 01:00 - 04:00 (3 saat)

Etkilenen mahalleler:

Seymen - Şahpaz - Kazımiye - Esentepe - Hürriyet - Muhittin - Reşadiye - Şeyhsinan - Cumhuriyet - Çobançeşme - Havuzlar - Rumeli - Zafer - Kemalettin - Alipaşa - Cemaliye - Nusratiye - Silahtarağa - Önerler

TREDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA

Vatandaşlar elektrik kesintilerini Tredaş’ın resmi internet sitesi ve kesinti sorgulama ekranı üzerinden takip edebilir. Güncel liste ve saat bilgileri bu platformlarda düzenli olarak paylaşılıyor.

