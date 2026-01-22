Konut hayali kuran binlerce vatandaş tarafından TOKİ Amasya kura çekiliş tarihi merak ediliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ tarafından yürütülen Amasya konut projesinde, kura çekilişi sonrası asil ve yedek hak sahipleri isim listesi açıklanacak. Peki, TOKİ Amasya kura sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar....

Amasya'da konut sahibi olmak isteyen binlerce vatandaşın gözü TOKİ Amasya kura çekiliş sonuçlarına çevrildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ bünyesinde yürütülen sosyal konut projelerinde merkez ve ilçeleri için kura heyecanı başladı. "TOKİ Amasya kura sonuçları açıklandı mı? " ve "Asil-yedek kazananlar belli oldu mu?" soruları arama motorlarında en üst sıralarda yer alıyor. İşte Amasya TOKİ kura çekilişi asil ve yedek isim listesi sorgulama ekranı...

TOKİ Amasya kura sonuçları açıklandı mı? Asil ve yedek isim listesi sorgulama

TOKİ AMASYA KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ Amasya kura çekiliş takvimi resmi olarak duyuruldu. Amasya TOKİ kurası 22 Ocak 2026 Perşembe günü saat 13:00’de gerçekleştirilecek.

AMASYA KURA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Amasya'da kura çekilişinin tamamlanmasının ardından asil ve yedek hak sahipleri listesi yayımlanacak. Vatandaşlar sonuçları TOKİ'nin resmi internet sitesi ya da e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numaralarıyla sorgulayabilecek.

AMASYA CANLI YAYINI NASIL TAKİP EDİLİR?

TOKİ tarafından yapılacak kura çekimi, resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Çekilişin tamamlanmasının ardından asil ve yedek hak sahipleri listesi açıklanacak.

AMASYA'DA HANGİ İLÇEDE KAÇ KONUT VERİLECEK?

TOKİ’nin resmi açıklamasına göre Amasya’da kura ile hak sahipleri belirlenecek sosyal konutların dağılımı; Amasya Merkez’de 2 bin 100, Göynücek’te 126, Gümüşhacıköy’de 100, Hamamözü’nde 45, Merzifon’da 150 ve Suluova’da 80 konut olacak.

