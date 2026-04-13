TOKİ arsa satışı için geri sayım başlarken yatırım yapmak isteyen vatandaşlar detayları araştırıyor. Peşinat oranları, vade seçenekleri ve satış yapılacak iller gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. Açık artırma usulüyle satışa çıkacak arsaların satışının nereden, nasıl yapılacağı araştırılıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ tarafından gerçekleştirilecek arsa satışlarına ilişkin detaylar netleşti. Açık artırma yöntemiyle yapılacak satışlarda tarih, ödeme planı ve satış kapsamındaki iller merak konusu oldu.

TOKİ ARSA SATIŞI NE ZAMAN?

TOKİ tarafından gerçekleştirilecek arsa satışları 16-17 Nisan 2026 tarihlerinde yapılacak. Açık artırma yöntemiyle düzenlenecek satışlar, iki gün boyunca belirlenen merkezlerde gerçekleştirilecek. Satışların her iki gün de saat 10.30’da başlayacağı açıklandı.

Açık artırmalar Ankara ve İstanbul’da fiziki olarak düzenlenecek. Ayrıca internet üzerinden de teklif verilebilecek olması, farklı şehirlerde bulunan vatandaşların da sürece katılımını mümkün hale getiriyor. Bu kapsamda satış sürecine katılmak isteyenlerin belirtilen tarih ve saat aralığını takip etmesi gerekiyor.

TOKİ ARSALARI HANGİ İLLERDE OLACAK?

TOKİ tarafından satışa sunulacak arsalar toplam 342 adet olarak açıklandı. Bu arsalar Türkiye genelinde birçok ili kapsayan geniş bir liste içerisinde yer alıyor.

Muhammen bedeli 16 milyar 210 milyon 523 bin 834 lira olan toplam 4 milyon 117 bin 337 metrekare büyüklüğündeki arsa satışının yapılacağı iller arasında Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Bartın, Batman, Bitlis, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, İstanbul, İzmir, Karabük, Karaman, Kars, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Niğde, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Trabzon, Yalova ve Zonguldak’ta bulunan 342 arsa açık artırmayla satılacak.

TOKİ AÇIK ARTIRMA ARSA SATIŞI NEREDEN, NASIL YAPILACAK?

Açık artırma yöntemiyle yapılacak satışlar Ankara İlbank Sosyal Tesisleri ve TOKİ İstanbul Hizmet Binası’nda gerçekleştirilecek. Bununla birlikte, fiziki katılım sağlayamayanlar için internet üzerinden teklif verme imkanı da sunulacak. Bu sayede Türkiye’nin farklı bölgelerinden katılım sağlanabilecek.

ÖDEME PLANI NASIL?

Alıcılar; konut, ticaret, turizm, sağlık, tarım, sanayi, özel eğitim, akaryakıt, depolama, kentsel çalışma, plansız arsalar ve sosyal tesis alanları niteliğindeki arsalara, yüzde 25 peşinat 48 ay vade ile sahip olabilecek. Bazı taşınmazlar ise peşin bedelle satılacak. Peşin alımlarda yüzde 15 indirim uygulanacak.

