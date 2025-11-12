Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > TOKİ başvurusunu nasıl iptal edebilirim? e-Devlet TOKİ başvuru iptali gündemde

TOKİ başvurusunu nasıl iptal edebilirim? e-Devlet TOKİ başvuru iptali gündemde

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
TOKİ başvurusunu nasıl iptal edebilirim? e-Devlet TOKİ başvuru iptali gündemde
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

10 Kasım 2025 Pazartesi günü başlayan ve 18 Aralık 2025 Perşembe gününe kadar devam edecek TOKİ sosyal konut projesinde başvurular e-Devlet üzerinden yapılıyor. Kısa süre önce TOKİ sosyal konut projesi iptali hakkında detaylar paylaşıldı. Peki, TOKİ başvurusunu nasıl iptal edebilirim? İşte tüm ayrıntılar...

e-Devlet Kapısı üzerinden gerçekleştirilecek sosyal konut projesi başvuruları, sistem yoğunluğunu engellemek maksadıyla kademeli olarak başlatıldı.

10 Kasım 2025 Pazartesi günü yürürlüğe giren bu uygulama, vatandaşların başvuru yapabileceği günler T.C. kimlik numarasının son hanesine göre belirlenmiştir. TOKİ başvurusunu nasıl iptal edebilirim? sorusuna cevap aranıyor.

TOKİ başvurusunu nasıl iptal edebilirim? e-Devlet TOKİ başvuru iptali gündemde - 1. Resim

TOKİ E-DEVLET BAŞVURU İPTALİ NASIL YAPILIR?

TOKİ başvurularının yanı sıra iptal seçeneği de vardır. TOKİ sosyal konut başvurularının iptal edilmesi için ilk olarak başvurulan proje hangi bankadaysa ona başvuruda bulunulması gerekiyor. Ziraat Bankası'nda ise başvuru bedelinin Ziraat Bankası Şubelerinden; Halk Bankası'nda ise başvuru bedelinin Halkbank şubelerindeni üzerinden alınabilecek.

TOKİ başvurusunu nasıl iptal edebilirim? e-Devlet TOKİ başvuru iptali gündemde - 2. Resim

Sosyal konut başvurularında, eşlerin ikisinin birden başvuru yapması halinde eşlerden birinin başvurusu, ilgili projenin bağlı olduğu banka şubesine müracat edilerek iptal edilmelidir.

Öte yandan, e-Devlet başvurularında verilen süre içinde başvuru bedelini yatırmayanların başvurusu iptal edilir. Bu kişiler dilerse e-Devlet üzerinden yeniden başvuru sürecini başlatarak ya da banka şubelerinden başvurularını tamamlayabilir. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Cansız bedeni uçurum kenarında bulunmuştu… Minik Osman’dan geriye evde çekilen görüntüleri kaldı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Pasifik Holding katılım endeksine uygun mu, kaç lot verir? PAHOL halka arz tarihleri açıklandı - HaberlerPasifik Holding katılım endeksine uygun mu, kaç lot verir? PAHOL halka arz tarihleri açıklandıHacel obasını engin mi sandın sözleri nedir, kim söylüyor? - HaberlerHacel obasını engin mi sandın sözleri nedir, kim söylüyor?Kıskanmak 9. Bölüm neden yok, nereden izlenir? - HaberlerKıskanmak 9. Bölüm neden yok, nereden izlenir?Huriye Helvacı ve oğlu Osman neden öldü? Kastamonu'da kaybolan anne çocuk bulundu - HaberlerHuriye Helvacı ve oğlu Osman neden öldü? Kastamonu'da kaybolan anne çocuk bulunduC130 kargo uçağı neden düştü? Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağı hakkında bilinenler - HaberlerC130 kargo uçağı neden düştü? Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağı hakkında bilinenlerKYK burs ve kredi ödeme takvimi 2026! İşte hesaplara geçeceği tarih - HaberlerKYK burs ve kredi ödeme takvimi 2026! İşte hesaplara geçeceği tarih
Sonraki Haber Yükleniyor...