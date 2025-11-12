TOKİ başvurusunu nasıl iptal edebilirim? e-Devlet TOKİ başvuru iptali gündemde

e-Devlet Kapısı üzerinden gerçekleştirilecek sosyal konut projesi başvuruları, sistem yoğunluğunu engellemek maksadıyla kademeli olarak başlatıldı.

10 Kasım 2025 Pazartesi günü yürürlüğe giren bu uygulama, vatandaşların başvuru yapabileceği günler T.C. kimlik numarasının son hanesine göre belirlenmiştir. TOKİ başvurusunu nasıl iptal edebilirim? sorusuna cevap aranıyor.

TOKİ E-DEVLET BAŞVURU İPTALİ NASIL YAPILIR?

TOKİ başvurularının yanı sıra iptal seçeneği de vardır. TOKİ sosyal konut başvurularının iptal edilmesi için ilk olarak başvurulan proje hangi bankadaysa ona başvuruda bulunulması gerekiyor. Ziraat Bankası'nda ise başvuru bedelinin Ziraat Bankası Şubelerinden; Halk Bankası'nda ise başvuru bedelinin Halkbank şubelerindeni üzerinden alınabilecek.

Sosyal konut başvurularında, eşlerin ikisinin birden başvuru yapması halinde eşlerden birinin başvurusu, ilgili projenin bağlı olduğu banka şubesine müracat edilerek iptal edilmelidir.

Öte yandan, e-Devlet başvurularında verilen süre içinde başvuru bedelini yatırmayanların başvurusu iptal edilir. Bu kişiler dilerse e-Devlet üzerinden yeniden başvuru sürecini başlatarak ya da banka şubelerinden başvurularını tamamlayabilir.