TOKİ’nin 250 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Trabzon Merkez’de yapılacak konutlar için kura çekimi yapıldı. Ortahisar Çimenli Mahallesi’nde 196, 2. Etap’ta 26 ve Geçit Mahallesi’nde 480 konutun hak sahipleri belirlendi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 250.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında başvuru toplanan Trabzon Merkez 1146/250000 Sosyal Konut Projesi hak sahipleri canlı kura çekimiyle açıklandı. TOKİ’nin resmi YouTube kanalı ve sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınlanıyor. Çekilişi takip etmek isteyen vatandaşlar, resmi yayın bağlantıları aracılığıyla süreci anlık izleyebiliyor.

TOKİ Trabzon 250 bin sosyal konut kura çekiliş sonuçları açıklandı (Trabzon kura sonuçları isim listesi)

TOKİ Trabzon 250 bin sosyal konut kura çekiliş sonuçları açıklandı (Trabzon kura sonuçları isim listesi)

Kura çekiminin ardından Ankara TOKİ asil ve yedek isim listesi yayımlanacak. Sonuçlar öncelikle TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek.

Ayrıca kesinleşen liste, e-Devlet Kapısı üzerinden de erişime açılacak. Başvuru sahipleri, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak hak sahipliği durumlarını sorgulayabilecek.

Haberle İlgili Daha Fazlası