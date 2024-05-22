Toni Kroos Euro 2024'ün ardından futbolu bırakacak

Futbolseverler tarafından Real Madrid'in efsane oyuncusu Toni Kroos futbolu bıraktı mı sorusunun cevabı araştırılıyor. Ayrıca oyuncunun ne zaman futbolu bırakacağı ve kaç yaşında olduğu da merak ediliyor. Detaylar, haberimizde...

Alman milli futbolcu Toni Kroos kariyeri ile ilgili yeni ve beklenmedik bir açıklama yaptı.

İspanya La Liga takımlarından Real Madrid'de forma giyen Kross, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada emekli olacağını belirtti.

Futbolseverler tarafından Toni Kroos'un ne zaman emekli olacağı ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor.

2014 yılından beri Real Madrid'de forma giyen Toni Kroos sosyal medyada yaptığı açıklamada Euro 2024'ün ardından futbol kariyerini sonlandıracağını belirtti.

Euro 2024 14 Haziran Cuma günü başlayacak ve 14 Temmuz'a kadar devam edecek.

Toni Kroos'un yaptığı açıklamanın tamamı ise şöyle:

"17 Temmuz 2014, Real Madrid'deki transfer duyurumun yapıldığı ve hayatımın değiştiği o gün. Futbolcu olarak ama dahası insan olarak. Dünyanın en büyük kulübüyle yeni bir döneme başlamıştım. Geçen 10 yılın ardından bu dönem sona eriyor. Bu inanılmaz başarılı dönemi asla unutmayacağım. Tüm kalbiyle beni kucaklayan ve bana inanan herkese teşekkür ederim. Özellikle de size sevgili Madridista'lar. Bu karar aynı zamanda Euro 2024 sonrasında benim futbolu bakacağım anlamına geliyor. Her zaman söylerim, Real Madrid benim son kulübüm olacak. Mutlu ve gururluyum. Hedefim kariyerimi performansımın en yüksek olduğu dönemde sona erdirmekti. Şu anda itibaren tek hedef var, 15. Şampiyonlar Ligi. Hala Madrid y Nada Mas!"