Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun tamamlanmasının ardından futbol kamuoyunun gündemi transfer çalışmalarına yöneldi. Yeni sezonda kadrolarını güçlendirmek isteyen kulüpler, bir yandan teknik planlamalarını sürdürürken diğer yandan transfer döneminin resmi olarak başlayacağı tarihi bekliyor. Futbolseverler ise ''Transfer sezonu ne zaman açılıyor?'' sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor başta olmak üzere Süper Lig ekiplerinin birçok futbolcuyla temas halinde olduğu konuşulurken, taraftarlar da transfer tescil dönemine ilişkin açıklamaları yakından takip ediyor. Avrupa'daki transfer takvimlerinin netleşmeye başlamasıyla birlikte gözler Türkiye Futbol Federasyonu'na çevrilmiş durumda. Peki, transfer sezonu ne zaman açılıyor?

Transfer sezonu ne zaman açılıyor? TFF 2026-2027 sezonu transfer ve tescil tarihlerini açıkladı

TRANSFER SEZONU NE ZAMAN AÇILIYOR?

Süper Lig'de yeni sezon öncesi transfer heyecanı başlıyor. Türkiye Futbol Federasyonu, 2026-2027 futbol sezonuna ilişkin transfer ve tescil dönemlerinin tarihlerini resmen duyurdu.

2026-2027 sezonunun birinci transfer ve tescil dönemi 22 Haziran 2026 tarihinde başlayacak. Yaz transfer dönemi 4 Eylül 2026 tarihinde sona erecek. Kulüpler yaklaşık iki buçuk aylık süreçte kadrolarına yeni oyuncular katabilecek ve transferlerini resmileştirebilecek.

Ara transfer ve tescil dönemi ise 1 Ocak 2027 tarihinde açılacak. Takımların sezonun ikinci yarısı öncesinde kadrolarında değişiklik yapabileceği transfer süreci de 5 Şubat 2027 tarihinde sona erecek.

Transfer sezonu ne zaman açılıyor? TFF 2026-2027 sezonu transfer ve tescil tarihlerini açıkladı

AVRUPA'DA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İngiltere - Premier League: 15 Haziran 2026 - 1 Eylül 2026 (TSİ 23.00)

İspanya - LaLiga: 1 Temmuz 2026 - 1 Eylül 2026 (TSİ 04.59)

İtalya - Serie A: 29 Haziran 2026 - 1 Eylül 2026 (TSİ 04.00)

Almanya - Bundesliga: 1 Temmuz 2026 - 31 Ağustos 2026 (TSİ 04.00)

Fransa - Ligue 1: 1 Temmuz 2026 - 31 Ağustos 2026 (TSİ 04.00)

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